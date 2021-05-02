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Немецкие "Зеленые" увеличивают отрыв от партии Меркель - опрос

02.05.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Поддержка блока консерваторов ХДС / ХСС продолжает уменьшаться, достигнув 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Kantar для Bild am Sonntag.

Лидерами симпатий немцев остаются "Зеленые" - теперь за них готовы отдать голоса 27% избирателей. Таким образом, отставание ХДС / ХСС составляет уже 3 процентных пункта.

Несколько возросла - до 15%, поддержка немецких социал-демократов, а также левых демократов - до 11%. Неизменными остаются рейтинги "Левых" (7%) и ультраправых с AfD (10%).

Опрос проводился с 22 по 28 апреля. 1442 респонденты ответили на вопрос, за какую политическую партию они проголосовали бы, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. Недавно лидером гонки стали "Зеленые", которые выдвинули одну из лидеров партии Анналену Бербок в качестве кандидата в канцлеры.

 
 
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Поддержка блока консерваторов ХДС / ХСС продолжает уменьшаться, достигнув 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Kantar для Bild am Sonntag.
 
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