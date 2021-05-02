Тихановская: «Мы не одни»













– Для нас с Сергеем Пасха всегда была очень важна. Мы отмечали её всей семьёй, – вспоминает Светлана Тихановская. – В этом году мы не можем встретиться и поздравить друг друга. Нас, как и многие белорусские семьи, разделила преступная власть. Но именно в этот момент многие из нас увидели, что мы не одни.





Близкие и далекие, знакомые и незнакомые белорусы пришли на помощь друг другу. И мы по-настоящему ощутили, что наш народ – одна большая семья. И я уверена, что эту солидарность мы пронесем через все испытания и сохраним ее после нашей общей победы.





Экс-кандидат в президенты напоминает, что Пасха – еще один повод написать политзаключенным, пожертвовать на ту инициативу, которая кажется полезной.





– Никому не удастся загнать нас в катакомбы, если только мы сами на это не согласимся. Уже сейчас своей настойчивостью, надеждой и терпением белорусы меняют свою страну и вызывают уважение во всем мире.



