Российский тренер ФК «Минск» обратился к Лукашенко





Игорь Шлойдо





На пресс-конференции после матча седьмого тура против «Торпедо-БелАЗ» (1:2) Фёдор Щербаченко отметил, что многие футболисты и сотрудники клуба написали письмо Александру Лукашенко с просьбой поддержать кандидатуру Игоря Шлойдо, так как считают его высококлассным специалистом и мудрым руководителем.





По итогам семи туров чемпионата Беларуси «Минск» набрал восемь очков и идёт на девятом месте в таблице. В следующем матче 8 мая он сыграет дома с «Витебском».



