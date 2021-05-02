Лукашенко передал храму Туровский крест - реликвию, исчезнувшую в XIII веке, восстанавливали три года









- Добро и свет всегда возвращаются к людям. Даже через века, - цитирует пресс-служба президента.





Он вспомнил, как при вручении премии «За духовное возрождение», среди лауреатов которой были и авторы креста, говорил: «Жизнь такая короткая, так давайте не тратить ее на пустословие и разрушение».





По словам Лукашенко, ему как президенту повезло быть сопричастным к восстановлению и креста Евфросинии Полоцкой, и Туровского креста.



