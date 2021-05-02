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Лукашенко передал храму Туровский крест - реликвию, исчезнувшую в XIII веке, восстанавливали три года

02.05.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При посещении кафедрального собора в Турове на Пасху, которую православные отмечают 2 мая, Александр Лукашенко передал храму напрестольный Туровский крест. Это восстановленная реликвия - древний крест туровского храма исчез в XIII веке при землетрясении. Святыню решили восстановить, последние три года шла кропотливая работа.



- Добро и свет всегда возвращаются к людям. Даже через века, - цитирует пресс-служба президента.

Он вспомнил, как при вручении премии «За духовное возрождение», среди лауреатов которой были и авторы креста, говорил: «Жизнь такая короткая, так давайте не тратить ее на пустословие и разрушение».

По словам Лукашенко, ему как президенту повезло быть сопричастным к восстановлению и креста Евфросинии Полоцкой, и Туровского креста.
 
 
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При посещении кафедрального собора в Турове на Пасху, которую православные отмечают 2 мая, Александр Лукашенко передал храму напрестольный Туровский крест. Это...
 
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