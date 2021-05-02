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В ЕС разгневались на санкции, введенные Россией
Источник материала: Навiны
Решение России ввести санкции против восьми европейцев, среди которых есть еврочиновники, является неприемлемым и лишенным юридических оснований.
Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, «это решение, прямо направленное против Европейского союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно».
В Брюсселе считают, что действия Москвы четко демонстрируют, что встала на путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться повернуть вспять негативную траекторию отношений между ЕС и РФ.
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Решение России ввести санкции против восьми европейцев, среди которых есть еврочиновники, является неприемлемым и лишенным юридических оснований.
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