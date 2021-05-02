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Белорусские туркомпании запустили чартеры в Черногорию
Источник материала: Партизан
Белорусские туркомпании объявили, что чартерная программа в Черногорию из Минска стартовала как в «доковидную эпоху».
Самолет в мае будет летать по следующим дням: 9, 16, 23, 29, 30, 31, а с июня — ежедневно и даже — по два раза в день.
С 30 апреля по 7 мая санитарные меры допускают въезд в Черногорию белорусских туристов без ПЦР-теста.
Однако придется соблюдать следующие условия:
— комендантский час с 0:00 до 5:00, кроме субботы и воскресенья;
— ношение масок требуется на улице и в закрытых помещениях;
— запрет на въезд и выезд из муниципалитетов в выходные дни.
Время работы ресторанов ограничено 23 часами, магазинов — 22 часами. За столиком в ресторане обслуживают компании в составе не более четырех человек.
На пляжах туристы могут обходиться без масок.
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Белорусские туркомпании объявили, что чартерная программа в Черногорию из Минска стартовала как в «доковидную эпоху».
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