Белорусские туркомпании запустили чартеры в Черногорию









Самолет в мае будет летать по следующим дням: 9, 16, 23, 29, 30, 31, а с июня — ежедневно и даже — по два раза в день.





С 30 апреля по 7 мая санитарные меры допускают въезд в Черногорию белорусских туристов без ПЦР-теста.





Однако придется соблюдать следующие условия:





— комендантский час с 0:00 до 5:00, кроме субботы и воскресенья;





— ношение масок требуется на улице и в закрытых помещениях;





— запрет на въезд и выезд из муниципалитетов в выходные дни.





Время работы ресторанов ограничено 23 часами, магазинов — 22 часами. За столиком в ресторане обслуживают компании в составе не более четырех человек.





На пляжах туристы могут обходиться без масок.







