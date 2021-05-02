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Театр в Москве хотел показать спектакль о протестах в Беларуси, но пришли силовики

02.05.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В московском «Театр.doc» вечером в субботу, 1 мая, начали показ спектакля «Соседи» о протестах в Беларуси. Но представление было сорвано из-за того, что на место прибыли сотрудники силовых органов.


иллюстративное фото

Как сообщил на своей странице в Facebook сценарист Иван Угаров, сотрудники заявили, что в здании может быть взрывное устройство. Всех эвакуировали на улицу. Затем ждали специалиста-кинолога. В итоге бомбу не обнаружили.

Для постановки спектакля использовали технологию verbatim. То есть были записаны на диктофон истории участников белорусских событий. Среди них, например, врач, студентка, актриса, приемщица грузов с вокзала и др. Театр намерен показать спектакль 19 и 30 мая.
 
 
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В московском «Театр.doc» вечером в субботу, 1 мая, начали показ спектакля «Соседи» о протестах в Беларуси. Но представление было сорвано из-за того, что на место...
 
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