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Лукашенко передал церкви в Турове воссозданный Туровский крест
02.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко Христово Воскресение встретил в городе Турове – древнем центре белорусского христианства. Местному храму президент передал утраченную святыню – Туровский крест. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказала подробности.
Александр Лукашенко не меняет традиций. На Пасху посещает небольшие храмы. Говорит, именно в них ощущаешь умиротворение, духовную искренность и мудрость.
В Турове живут около трех тысяч человек. Город чистый, благоустроенный и древний. В 1005 году именно на этих землях появилась одна из первых православных епархий на территории нынешней Беларуси. От древнего храма остался лишь фундамент. Новый собор Кирилла и Лаврентия Туровских построили всего восемь лет назад.
«Еще в XII веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский: «Самые главные ценности – это мир, труд на родной земле и согласие между людьми». Именно оно не раз помогало белорусам преодолеть невзгоды, войны и различного рода потрясения. Помогает и сейчас. Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но все видят – Бог нас хранит», – подчеркнул Лукашенко.
Детям Александр Лукашенко привез шоколад «Президент». Сладкий, но без сахара. А храму вручил отреставрированный Туровский крест. В XIII веке во время землетрясения святыню утратили. Нашли в 1960-х во время раскопок. И не так давно восстановили. «Ведь добро и свет всегда возвращаются», – сказал президент. Даже через века.
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Президент Беларуси Христово Воскресение встретил в городе Турове – древнем центре белорусского христианства.
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