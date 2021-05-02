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Лукашенко передал церкви в Турове воссозданный Туровский крест

02.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко Христово Воскресение встретил в городе Турове – древнем центре белорусского христианства. Местному храму президент передал утраченную святыню – Туровский крест. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказала подробности.

Александр Лукашенко не меняет традиций. На Пасху посещает небольшие храмы. Говорит, именно в них ощущаешь умиротворение, духовную искренность и мудрость.

«Это место – поистине неисчерпаемый источник веры и единства нашего белорусского народа. Народа, душа которого похожа на этот город. На первый взгляд он маленький и скромный. Но за скромностью стоит более чем тысячелетняя летопись. А вообще, чтобы вы знали, это мой любимый город», – заявил президент Республики Беларусь.

В Турове живут около трех тысяч человек. Город чистый, благоустроенный и древний. В 1005 году именно на этих землях появилась одна из первых православных епархий на территории нынешней Беларуси. От древнего храма остался лишь фундамент. Новый собор Кирилла и Лаврентия Туровских построили всего восемь лет назад.

«Еще в XII веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский: «Самые главные ценности – это мир, труд на родной земле и согласие между людьми». Именно оно не раз помогало белорусам преодолеть невзгоды, войны и различного рода потрясения. Помогает и сейчас. Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но все видят – Бог нас хранит», – подчеркнул Лукашенко.

Детям Александр Лукашенко привез шоколад «Президент». Сладкий, но без сахара. А храму вручил отреставрированный Туровский крест. В XIII веке во время землетрясения святыню утратили. Нашли в 1960-х во время раскопок. И не так давно восстановили. «Ведь добро и свет всегда возвращаются», – сказал президент. Даже через века.



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Президент Беларуси Христово Воскресение встретил в городе Турове – древнем центре белорусского христианства.
 
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