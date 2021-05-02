В Лунинце с песнями и танцами открыли фонтан

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе мы писали о торжественном открытии пандуса в поликлинике Гомеля, однако через некоторое время ролик почему-то пропал с сайта местного телеканала. А на этих выходных в городке Лунинец прошло не менее громкое открытие фонтана. Подробности о событии и фото с места опубликовал ресурс «Медиа-Полесье» .

На открытии фонтана устроили почти что музыкальный фестиваль: сперва выступил театр-студия моды «Дива» (девушки показали композицию о смене пор года), далее микрофон взяли участники студии «Я пою», потом скрипач Владимир Каленкович «также вызвал невероятные эмоции зрителей». Но и это не все: после скрипача выступили солистка Анастасия Конопацкая и детский танцевальный коллектив «Абиссаль».













После этого организаторы наградили победителей районного конкурса рисунков «Мой любимый край, Лунинетчина», за проведение которого отвечал отдел по образованию райисполкома. Награды вручал депутат Народного собрания Анатолий Насеня.





Сам фонтан:





Несмотря на хорошую погоду, отмечают журналисты «Медиа-Полесья», зрителей на столь масштабное мероприятие пришло маловато.



