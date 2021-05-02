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В Лунинце с песнями и танцами открыли фонтан

02.05.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе мы писали о торжественном открытии пандуса в поликлинике Гомеля, однако через некоторое время ролик почему-то пропал с сайта местного телеканала. А на этих выходных в городке Лунинец прошло не менее громкое открытие фонтана. Подробности о событии и фото с места опубликовал ресурс «Медиа-Полесье».

На открытии фонтана устроили почти что музыкальный фестиваль: сперва выступил театр-студия моды «Дива» (девушки показали композицию о смене пор года), далее микрофон взяли участники студии «Я пою», потом скрипач Владимир Каленкович «также вызвал невероятные эмоции зрителей». Но и это не все: после скрипача выступили солистка Анастасия Конопацкая и детский танцевальный коллектив «Абиссаль».

В Лунинце с песнями и танцами открыли фонтан

В Лунинце с песнями и танцами открыли фонтан

В Лунинце с песнями и танцами открыли фонтан

После этого организаторы наградили победителей районного конкурса рисунков «Мой любимый край, Лунинетчина», за проведение которого отвечал отдел по образованию райисполкома. Награды вручал депутат Народного собрания Анатолий Насеня.

В Лунинце с песнями и танцами открыли фонтан

Сам фонтан:

В Лунинце с песнями и танцами открыли фонтан

Несмотря на хорошую погоду, отмечают журналисты «Медиа-Полесья», зрителей на столь масштабное мероприятие пришло маловато.

В Лунинце с песнями и танцами открыли фонтан

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Теги: Гомель
 
 
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На прошлой неделе мы писали о торжественном открытии пандуса в поликлинике Гомеля, однако через некоторое время ролик почему-то пропал с сайта местного...
 
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