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«Состояние прежнее». Подросток, спасший брата из огня, остается в тяжелом состоянии
Источник материала: Партизан
2 мая корреспондент
Желудок мальчика принял бульон — его покормили через специальный аппарат.
В среду, 5 мая, мать Ромы Мария поедет к сыну в Республиканский ожоговый центр.
Алексей Стадольник также уточнил, что неравнодушные люди до сих пор продолжают писать и звонить. Кто-то предлагает помощь, а кто-то просто интересуется здоровьем Ромы и его семьей.
Напомним, 28 апреля 12-летний Рома вынес из горящего дома младшего брата и получил 50 процентов ожогов тела.
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2 мая корреспондент МЛЫН.BY созвонился с отцом Романа Алексеем Стадольником. Он рассказал, что состояние мальчика прежнее, но не ухудшилось.
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