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Чем всем так нравится новый российский сериал о вампирах, у которого оценка на «КиноПоиске» - 8,2
Источник материала: Tut.by
На следующей неделе выходит заключительная серия сезона нового российского сериала «Вампиры средней полосы». Это проект платформы Start с легендарным Юрием Стояновым в одной из главных ролей. Очень многим сериал пришелся по душе: его оценка на «КиноПоиске» — 8,2 (23 тысячи голосов). Помимо неплохого рейтинга, он сникал славу интригующего сериала с черным юмором и нетривиальным сюжетом. AFISHA.TUT.BY кратко рассказывает, что это за проект, и что о нем думают критики и зрители.
О чем сериал
Смоленск — среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы — в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней… Их мирная жизнь оказывается под угрозой.
Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович, а следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной.
Любопытный факт
Изначально роль главы семейства вампиров Святослава Вернидубовича писалась под Юрия Стоянова, который снялся в «пилоте» проекта, но покинул сериал из-за занятости. Его место занял Михаил Ефремов. Однако после известных событий с Ефремовым, Стоянов согласился вернуться обратно. Как оказалось, возвращение первоначального актера пошла на пользу сериалу: критики отмечают, что без обезоруживающей харизмы Стоянова «Вампиры», скорее всего, вообще бы не получились.
Что пишут критики: «Микс из комедии и детектива» и «нестыдный российский сериал»
Кинокритик Film.ru
— Вообще это показатель большого прогресса индустрии: теперь мы ругаем сериалы не за то, что они «плохие», а за то, что не так хороши, как могли бы быть. А у «Вампиров» были все задатки прорывного зрительского хита: любопытный концепт, навевающий очевидные ассоциации с «Реальными упырями», смелый рейтинг 18+ и в конце концов Юрий Стоянов — мы давненько не видели заслуженного комедианта на центральных ролях. Но только с последним вышло стопроцентное попадание. Стоянов здесь — главный харизматик и источник коротких колких шуток, которые явно задуманы авторами как будущие афоризмы. В роли главы семейства вампиров он безумно обаятелен, в нем удивительным образом сочетается устрашающая величественность и дедовская теплота.
Похожего мнения
— Ведь сериал представляет собой невероятный микс из комедии и детектива. Появился этот гибрид, конечно, не на пустом месте: режиссер Антон Маслов даже не скрывает, что вдохновлялся новозеландской картиной «Реальные упыри», предусматривающей социализацию любителей свежей кровушки.
Он также отмечает работу Стоянова и искрометные шутки его героя.
Кинокритик «Газеты.ру»
— По той же причине в свое время удались «Дозоры» Тимура Бекмамбетова. О новозеландском мокьюментари в итоге напоминают разве что дореволюционные интерьеры вампирского жилища, да и то — постольку поскольку. А если браться за сравнения, то уместнее будет назвать «Семейку Аддамс», где нарочито дисфункциональная ячейка общества оборачивалась самой что ни на есть функциональной и любящей.
Что пишут зрители: «Полное отсутствие клюквы и желания сделать фейспалм»
Один из юзеров «КиноПоиска»
— Поэтому видеть некое исключение из этих правил еще интересней. На протяжении просмотра не появлялось желания перемотать или «скипнуть». Создателям даже удалось создать неплохую интригу, которая смогла заинтересовать. Не лишен сериал и атмосферы, напоминающий хороших представителей жанра — «Ночной дозор», «Упырь» (который с Серебряковым). И, наверно, самый большой плюс — самобытный взгляд на вещи без попыток копирования и полное отсутствие клюквы и желания сделать фейспалм.
Пользовательница сайта otzovik.com
— Не ожидала такого подхода к вампирским историям. Снято очень «угарно», с шутками и прибаутками. Причем острыми, жизненными, всем близкими. Стоянов в роли главного вампира дяди Славы оказался великолепен. Зря я думала, что он не впишется. Режиссеры и сценаристы заземлили вампиров так, что разрушили про них все мифы. Тем самым сделав посыл фильма очень простым — не все то, что ужасно, бесчеловечно.
Другая зрительница с irecommend.ru
— В основном все подобные фильмы и сериалы, которые я смотрела, были иностранными: в российские реалии вампиры вписывались не слишком удачно. Но здесь все совершенно иначе! Такие вампиры в Смоленске выглядят потрясающе органично.
Пользовательница сайта «Кино-театр.ру» и вовсе
— Тема вампиров не нова, но таких одновременно остросюжетных, остроумных, музыкальных, детективных и комедийных сериалов, построенных именно на близком нам русском юморе, еще не было. Идея, воплощение, подбор актеров, музыка, антураж — отлично!
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На следующей неделе выходит заключительная серия сезона нового российского сериала «Вампиры средней полосы». Очень многим сериал пришелся по душе: его оценка на...
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