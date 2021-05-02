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Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

02.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии
О том, как политика влияет на альтернативную энергетику, чему мы можем научиться у стран Латинской Америки и заменит ли "зеленая" энергия нефть и газ рассказала Татьяна Русакова — кандидат политических наук, ведущий эксперт ассоциации CENTERO.

2:50 Почему мы все еще не перешли на "зеленую" энергетику. Бесперебойность - главный аргумент против альтернативной энергии?

6:27 Насколько ветряные электростанции реально опасны для животных. Действительно ли производство солнечных панелей крайне вредно. "Мусорные Империи" Китая.

12:20 Какие проблемы действительно препятствуют переходу на "зеленую" энергию уже сегодня.

17:40 "Крестовый поход" европейцев против атомной энергии.

26:25 Альтернативная энергетика - это не для России.

31:40 Как клинику на солнечных батареях в Никарагуа, в которой лечили индейцев, смыло в океан.

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Альтернативная энергетика — это не для России. Ветряные электростанции опасны для птиц и кротов. Экономически "зеленая" энергетика не окупится никогда, а...
 
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