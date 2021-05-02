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Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии
02.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
2:50 Почему мы все еще не перешли на "зеленую" энергетику. Бесперебойность - главный аргумент против альтернативной энергии?
6:27 Насколько ветряные электростанции реально опасны для животных. Действительно ли производство солнечных панелей крайне вредно. "Мусорные Империи" Китая.
12:20 Какие проблемы действительно препятствуют переходу на "зеленую" энергию уже сегодня.
17:40 "Крестовый поход" европейцев против атомной энергии.
26:25 Альтернативная энергетика - это не для России.
31:40 Как клинику на солнечных батареях в Никарагуа, в которой лечили индейцев, смыло в океан.
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Альтернативная энергетика — это не для России. Ветряные электростанции опасны для птиц и кротов. Экономически "зеленая" энергетика не окупится никогда, а...
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