Патриарх Кирилл поздравил глав церквей, которые 2 мая отмечают Пасху

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым глав православных церквей, которые 2 мая отмечают Пасху, говорится на сайте Русской православной церкви.

Православный мир сегодня встретил самый главный праздник религиозного календаря , завтра у верующих начинается Светлая Пасхальная седмица.

Поздравление было направлено предстоятелям поместных православных Церквей: патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

"Христос Воскресе! Примите сердечные поздравления со светлым праздником Пасхи Господней. Днесь вся тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад пленися (канон Пасхи). Молюсь Начальнику Жизни (Деян. 3:15), дабы Он ниспослал Вам доброе здравие, бодрость духа и Свою всещедрую помощь, а Вашей боголюбивой пастве — мир и благоденствие", – написал патриарх Кирилл.

Поздравление космонавтам

Миссия российских космонавтов и их героизм особенно важны для воспитания молодежи, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье на пасхальном сеансе связи с членами экипажа Международной космической станции Олегом Новицким и Петром Дубровым.

"Героизм – это то, что, к сожалению, из-за комфорта жизненного уходит из повседневной жизни людей. (…) Поэтому ваша миссия, помимо научной, технической и прочей, очень важна в первую очередь с точки зрения воздействия на нашу молодежь", – сказал Святейший.

Обменявшись с членами экипажа орбитальной станции поздравлениями с праздником Пасхи, патриарх благословил космонавтов и пожелал им здоровья, крепости сил, Божьей помощи, мира и радости в сердце.

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