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В Финляндии заявили о массовых смертях от неизвестного наркотика

02.05.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Финляндии заявили о массовых смертях от неизвестного наркотика

В двух крупнейших городах Финляндии зафиксированы сразу десять случаев смерти от неизвестного ранее наркотического вещества. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает портале Yle.

Так, в Хельсинки за последний месяц в результате употребления наркотического вещества скончались пять человек. Аналогичное количество смертей было зафиксировано и в Турку. Во всех случаях в крови умерших было обнаружено ранее неизвестное наркотическое вещество, а также седативные препараты.

Ранее, фонд A-klinikkasäätiö предупредил о появлении на черном рынке нового содержащего опиоидные анальгетики наркотика, который, по всей видимости, представляет серьезную угрозу жизни.

Фото: Freepik

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В двух крупнейших городах Финляндии зафиксированы сразу десять случаев смерти от неизвестного ранее наркотического вещества. Об этом со ссылкой на местные...
 
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