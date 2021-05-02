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В Финляндии заявили о массовых смертях от неизвестного наркотика
Источник материала: ОНТ
В двух крупнейших городах Финляндии зафиксированы сразу десять случаев смерти от неизвестного ранее наркотического вещества. Об этом со ссылкой на местные СМИ
Так, в Хельсинки за последний месяц в результате употребления наркотического вещества скончались пять человек. Аналогичное количество смертей было зафиксировано и в Турку. Во всех случаях в крови умерших было обнаружено ранее неизвестное наркотическое вещество, а также седативные препараты.
Ранее, фонд A-klinikkasäätiö предупредил о появлении на черном рынке нового содержащего опиоидные анальгетики наркотика, который, по всей видимости, представляет серьезную угрозу жизни.
Фото: Freepik
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В двух крупнейших городах Финляндии зафиксированы сразу десять случаев смерти от неизвестного ранее наркотического вещества. Об этом со ссылкой на местные...
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