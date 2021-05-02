Сборная Беларуси по гандболу завершит отборочный турнир на чемпионат Европы

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу сегодня завершит отборочный турнир на чемпионат Европы.

Подопечные Юрия Шевцова на домашней площадке сыграют с командой Латвии. Наша сборная досрочно обеспечила себе место в финальной части турнира, набрав в предыдущих играх 8 очков. И сегодня у тренерского штаба белорусской команды будет возможность предоставить шанс молодым гандболистам. А вот Латвия – пока на последнем месте в группе. И это несмотря на то, что в составе прибалтов выступает один из лучших гандболистов мира Дайнис Криштопанс.

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