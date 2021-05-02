Егор Шарангович набирает очки в НХЛ

Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович продолжает набирать очки в НХЛ. В матче с «Филадельфией» белорусский форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу.

«Дьяволы» победили – 4:1. Егор Шарангович заработал ассистентский балл на 21-й минуте, а на 55-й минуте довел перевес своей команды до крупного – 4:0. Всего на льду он провел 14 минут и завершил встречу с показателем полезности +2. Белорусского форварда признали третьей звездой матча, а первая досталась голкиперу «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуду, отразившему 31 бросок.

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