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Егор Шарангович набирает очки в НХЛ

02.05.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович набирает очки в НХЛ

Егор Шарангович продолжает набирать очки в НХЛ. В матче с «Филадельфией» белорусский форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу. 

«Дьяволы» победили – 4:1. Егор Шарангович заработал ассистентский балл на 21-й минуте, а на 55-й минуте довел перевес своей команды до крупного – 4:0. Всего на льду он провел 14 минут и завершил встречу с показателем полезности +2. Белорусского форварда признали третьей звездой матча, а первая досталась голкиперу «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуду, отразившему 31 бросок. 

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Егор Шарангович продолжает набирать очки в НХЛ. В матче с «Филадельфией» белорусский форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу.  «Дьяволы» победили...
 
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