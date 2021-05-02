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Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграет против сборной России

02.05.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграет против сборной России

Юниорская сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап на третьем месте и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против сборной России. 

Это стало известно после матча с канадцами, который наша команда проиграла со счётом 2:5. В составе белорусской сборной шайбы забросили Андрей Лошко и Илья Морозов, у соперников отметим дубль Мэтью Мактавиша. «Кленовые листья» финишировали на первом месте в нашей группе. В целом сборная Беларуси хорошо провела групповой этап, одержав на этой стадии две победы. 

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут уже завтра. Открывать эту стадию будет как раз поединок сборных Беларуси и России.

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Юниорская сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап на третьем месте и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против сборной России.  Это стало...
 
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