Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграет против сборной России

Источник материала: ОНТ

Юниорская сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап на третьем месте и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против сборной России.

Это стало известно после матча с канадцами, который наша команда проиграла со счётом 2:5. В составе белорусской сборной шайбы забросили Андрей Лошко и Илья Морозов, у соперников отметим дубль Мэтью Мактавиша. «Кленовые листья» финишировали на первом месте в нашей группе. В целом сборная Беларуси хорошо провела групповой этап, одержав на этой стадии две победы.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут уже завтра. Открывать эту стадию будет как раз поединок сборных Беларуси и России.

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