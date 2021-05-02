В Китае собрали оркестр из роботов

Источник материала: ОНТ

Как решить проблему с пандемией, если очень хочется на концерт живой музыки? – ответ нашли в Китае.





Китайские разработчики создали оркестр из трёх роботов и показали в Пекине.

У группы даже есть название – «Моджа», и ребята собираются выступать.

Если серьезно, это прорыв в робототехнике, поскольку учёным удалось совместить технологию игры, но при этом не давать роботам абсолютно четких команд. Создатели оркестра утверждают, что их «подопечные» даже немного импровизируют.

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