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В Китае собрали оркестр из роботов

02.05.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае собрали оркестр из роботов

Как решить проблему с пандемией, если очень хочется на концерт живой музыки? – ответ нашли в Китае.


Китайские разработчики создали оркестр из трёх роботов и показали в Пекине.

У группы даже есть название – «Моджа», и ребята собираются выступать.

Если серьезно, это прорыв в робототехнике, поскольку учёным удалось совместить технологию игры, но при этом не давать роботам абсолютно четких команд. Создатели оркестра утверждают, что их «подопечные» даже немного импровизируют.

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Как решить проблему с пандемией, если очень хочется на концерт живой музыки? – ответ нашли в Китае. Китайские разработчики создали оркестр из трёх роботов и...
 
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