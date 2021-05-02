Виктория Василевич: «Макей сдал свои позиции дипломата»

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Аналитик – о последних заявлениях чиновников: от главы МИД, до замглавы МВД.





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— На карту была поставлена ​​судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов на другую чашу весов, то, о чем вы говорите, включая права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности. И суверенитет своей страны. Именно это и сделали белорусские власти, — заявил в интервью Euronews глава МИД Владимир Макей.

На эти слова, а также на другие заявления белорусских чиновников отреагировала эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

— Владимир Макей резюмировал, что любая страна отдала бы на поругание демократию в угоду независимости. Это финал его спича, и этот финал совершенно не укладывается в те политические веяния и подписания определенных карт, которые происходят в России, куда регулярно летает и Макей, и его начальник. Поэтому эти заявления немногого стоят, — отметила в очередном выпуске Примуса аналитик.

Того же мнения Василевич придерживается и о словах замминистра МВД:

— Тот страх, который написан на лице этого господина, когда он это говорит, выдает с потрохами ту настоящую суть и те настоящие эмоции, которые он испытывает, запугивая из последних сил гражданское общество Беларуси.

Эксперт считает, что «Макей сдал свои позиции дипломата»: опровергая действительность, он дезавуирует собственные заявления.

Виктория Василевич также поделилась общим впечатлением от последних заявлений топ-чиновников:

— Количество страха, которое в них засело, заставляет их говорить максимально пугающие или максимально обтекаемые фразы только лишь для того, чтобы максимально дольше сохраниться на своем месте. Не взирая на то, что все их действия направлены только на то, чтобы усугубить свое собственное положение в будущем.