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Предложения в ТК: выходной для многодетных и для прохождения диспансеризации

02.05.2021 22:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Трудовой кодекс планируется добавить нововведения — о них в эфире канала «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. По словам чиновника, предлагается ввести оплачиваемый день для прохождения диспансеризации работника.

Министр объяснила такую инициативу «большой дифференциацией в продолжительности жизни мужчин и женщин»:

— Женщины более ответственно относятся к своему здоровью, пока с мужчинами у нас проблемы. Обсуждаем такую норму, чтобы работнику предоставлялся один день оплачиваемый на прохождение диспансеризации.

Костевич сообщила, что поступило предложение от многодетных семей: дать право выбирать — один свободный от работы день либо сокращенный на час рабочий день.

— Мы уже вступили в диалог, есть такой позитив. Думаю, со стороны нанимателей и со стороны депутатов это будет поддержано, — отметила министр.

Новость о привязке роста зарплат к росту производительности труда Костевич объяснила так: «Это постановление не направлено на повышение оплаты труда. Постановление направлено на обеспечение эффективности труда и увязки двух очень важных показателей — заработной платы и производительности труда. Зарплата должна быть заработана».

Безработными Костевич назвала тех, кто «потерял работу и находится в поиске работы». 185 тысяч таких безработных «действительно в поиске работы». При этом лишь около 15—20% обращаются в службу занятости. Сейчас в банке вакансий порядка 85 тысяч предложений, отметила министр.

Также в кодекс планируется добавить понятие гибридной работы: например, несколько дней в офисе, несколько дома.

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В Трудовой кодекс планируется добавить нововведения — о них в эфире канала «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. По словам...
 
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