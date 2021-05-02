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TG-канал «ГУБОП»: подписка на экстремистские чаты влечет «административку». Комментарий юриста
Источник материала: Onliner
В телеграм-канале «ГУБОП» с полутора тысячами подписчиков
Мы попросили юриста прокомментировать опубликованную информацию:
— Часть 2 статьи 19.11 КоАП предусматривает ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозку с целью распространения такой информационной продукции. В качестве взыскания в отношении физического лица предусмотрены: штраф от 10 до 30 базовых величин, общественные работы, административный арест — с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств (в отношении индивидуального предпринимателя штраф составит от 50 до 100 б. в., юрлица — от 100 до 500 б. в., в обоих случаях — с конфискацией либо без конфискации предмета (орудий, средств) административного нарушения).
Подписка на канал, признанный экстремистским, не равна хранению. Однако надо сказать, что правовая оценка таким действиям дается с учетом конкретных обстоятельств в каждом отдельно взятом случае.
Если гражданин скачает на свой гаджет из такого канала какую-либо информацию, это может быть расценено как хранение экстремистских материалов.
Влекут соответствующую ответственность и такие действия, как лайк (смайлик), репост, ссылка — в этом случае действия можно квалифицировать как распространение экстремистских материалов.
При этом не имеет значения, что материалы размещены до того, как тот или иной канал признан экстремистским — основное здесь то, что такие материалы имеют публичный доступ и распространение происходит непосредственно после признания канала (материалов) экстремистским.
Нарушение будет, когда материал, опубликованный на канале до решения суда по признанию канала экстремистским, пользователь перешлет уже после вынесения такого решения.
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