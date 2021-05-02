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TG-канал «ГУБОП»: подписка на экстремистские чаты влечет «административку». Комментарий юриста

02.05.2021 22:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В телеграм-канале «ГУБОП» с полутора тысячами подписчиков появился пост с полным списком каналов, признанных судом экстремистскими по состоянию на 30 апреля. После перечня идет пояснение: «Хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность!» До этого предполагалось, что ответственность наступает лишь при распространении информации из признанных экстремистскими каналов, но не за факт подписки на них.

Мы попросили юриста прокомментировать опубликованную информацию:

— Часть 2 статьи 19.11 КоАП предусматривает ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозку с целью распространения такой информационной продукции. В качестве взыскания в отношении физического лица предусмотрены: штраф от 10 до 30 базовых величин, общественные работы, административный арест — с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств (в отношении индивидуального предпринимателя штраф составит от 50 до 100 б. в., юрлица — от 100 до 500 б. в., в обоих случаях — с конфискацией либо без конфискации предмета (орудий, средств) административного нарушения).

Подписка на канал, признанный экстремистским, не равна хранению. Однако надо сказать, что правовая оценка таким действиям дается с учетом конкретных обстоятельств в каждом отдельно взятом случае.

Если гражданин скачает на свой гаджет из такого канала какую-либо информацию, это может быть расценено как хранение экстремистских материалов.

Влекут соответствующую ответственность и такие действия, как лайк (смайлик), репост, ссылка — в этом случае действия можно квалифицировать как распространение экстремистских материалов.

При этом не имеет значения, что материалы размещены до того, как тот или иной канал признан экстремистским — основное здесь то, что такие материалы имеют публичный доступ и распространение происходит непосредственно после признания канала (материалов) экстремистским.

Нарушение будет, когда материал, опубликованный на канале до решения суда по признанию канала экстремистским, пользователь перешлет уже после вынесения такого решения.

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В телеграм-канале «ГУБОП» с полутора тысячами подписчиков появился пост с полным списком каналов, признанных судом экстремистскими по состоянию на 30 апреля. После...
 
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