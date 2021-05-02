Закрытие «Гипермолла», новый формат от «Виталюр», приход Ozon. Новости торговли

Источник материала: Tut.by

Торговля сейчас переживает не самые лучшее время: розничный товарооборот продолжает снижаться , некоторые торговые сети вынуждены уйти с рынка. Ритейлу также грозит «выжигание каленым железом». Тем не менее российский маркетплейс Ozon обещает полноценно заработать на белорусском рынке, а «Виталюр» предлагает новый формат. «Гипермолл» тем временем закрылся.

FINANCE.TUT.BY запускает новую рубрику «Что нового в торговле», название которой говорит сама за себя — будем рассказывать про то, что произошло в ритейле за последнее время.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Коротко про тенденции и изменения

Чиновники продолжают проверять, какие ценники выставляет ритейл на социально значимые товары. К примеру, МАРТ провел внеплановую проверку одного из крупных интернет-магазинов и обнаружил более 30 случаев завышения цен на социально значимые товары. За нарушение были присуждены штрафы почти на 72 тысячи рублей. Завышение цен на социально-значимые товары также зафиксировал Комитет госконтроля во время мониторинга в Гродненской области. В результате магазины снизили цены на некоторые товары.

Торговля готовится с 5 мая убрать с полок всю продукцию торговой марки Nivea. С этого же числа ее запрещено ввозить в нашу страну. Распродать остатки косметики продавцы смогут позже, но только после того, как они будут промаркированы. Однако контрольные знаки, которые необходимо нанести на кремы, гели и прочее, платные.

Госстандарт тем временем продолжает запрещать продавать в белорусских магазинах некоторые товары. Пару недель назад туда попали растворимые кофейные напитки 3 в 1 торговых марок Jacobs и «Жокей». Чуть позже в него угодили крекеры Tuc со вкусами «копченые колбаски» и «сыр». Посмотрели, какие еще продукты попали в список запрещенного в этом году и что стало для этого причиной. Среди прочего в черный список попали рыба, консервы, соки, детское питание некоторых производителей.

МАРТ обновил классификацию торговых объектов по видам и типам. К примеру, для некоторых типов магазинов (бутики, комиссионные магазины, зоомагазины, мини-магазины (мини-маркеты) минимальный размер торговой площади снизили до 10 квадратных метров. Изменения заработают с 8 июля.

В Беларуси розничный товарооборот продолжает демонстрировать падение. И если по непродовольственным товарам снижение наблюдается с конца 2020 года, то теперь в минусе также и продовольственные. Проще говоря, падают розничные продажи, белорусы стали меньше покупать товаров. Это происходит на фоне сокращения средних зарплат и разогнавшейся годовой инфляции, которая превышает прогноз чиновников.

Тем временем индивидуальные предприниматели по-прежнему продолжают терять рынок. Такой вывод можно сделать из данных Белстата. При этом в нынешнем году, судя по статистике, у ИП заметно проседают продажи.

Российский маркетплейс Ozon полноценно заработает на белорусском рынке

В Беларуси официально заработает крупный российский маркетплейс Ozon. Компания зарегистрирует в Беларуси юрлицо и откроет офис. Также белорусские производители смогут продавать на Ozon свои товары для российских покупателей.

Как сообщили FINANCE.TUT.BY в Ozon, сейчас компания находится в процессе регистрации юридического лица.



Фото: ozon.ru

Закрылся «Гипермолл». Что появится на месте пунктов выдачи заказов

Сервис «ГиперМолл» прекратил свою работу. «Вскоре на месте наших пунктов выдачи заказов будут открыты пункты выдачи заказов онлайн-гипермаркета «Е-доставка», — сообщается на сайте «Гипермолла».





Если вы вдруг пропустили, то с конца марта «Е-доставка» подняла сумму минимального заказа для бесплатной доставки — до 60 рублей. Сейчас это единая сумма для всех зон доставки. При этом для пенсионеров — 35 рублей.

Если сумма заказа ниже, то для заказов на дом доставка будет платной и составит для зон обслуживания А и Б в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте и Гродно — 4,99 рубля, а для других зон — 7,99 рубля. Доставка в пункты выдачи товаров бесплатная.

На Комаровке появились брестские огурцы, рынок завален рассадой, подешевела клубника

На минском Комаровском рынке уже предлагают огурцы из Брестской области, редис, черемшу и другую зелень, клубнику, правда, пока импортную. Также сейчас там можно закупиться рассадой цветов, помидоров, перцев, баклажанов, садовой земляники, саженцами плодовых деревьев и кустов. Мы побывали на главном столичном рынке и посмотрели, что и почем там стоит .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Виталюр» запустил новый формат магазинов

В начале апреля мы писали , что компании «Виталюр» в этом году намерена протестировать формат «мягкий дискаунтер» — магазины с низкими ценами и небольшим ассортиментом. Как сообщалось, в начале мая под брендом «Виталюр. Эконом» после трансформации должны открыть три объекта сети, которые находятся в Минске: на Тарханова, 9, Логойский тракт, 30, Кижеватова, 72/1.

На днях «Виталюр» сообщил в своих аккаунтах в соцсетях, что 3 магазина переходят в новый формат эконом. Торговая сеть обещает скидки на овощи и фрукты до 40%, на свежемороженую рыбу — до 25%, на бакалею — до 35%, на чай и кофе — до 50%. Обещают социальную скидку в 7% каждый понедельник, а каждый день — 3% до 15.00.

Однако в магазинах в формате эконом скидка по карте лояльности не действует.

Торговый дом «На Немиге» возобновил работу

Торговый дом «На Немиге» временно закрывался с 28 апреля. С 1 мая он возобновил работу. Как сообщалось, после реорганизации он объединится с универмагом «Беларусь».

Интернет-магазин, как указано на сайте торгового дома, по техническим причинам не работает.

В «Центральный» придет «Евроторг»

Компания «Евроторг» разместила объявление о поиске работников на Независимости, 23. Это адрес универсама «Центральный», где недавно закрылся супермаркет ритейлера «Домашний». В «Евроторг» пока не комментируют открытие своего магазина в «Центральном».

Тем временем абсолютное большинство магазинов сети «Домашний» исключены из Торгового реестра, пока что остались только записи компаний «Торгразвитие» и «Семела», сообщает Office Life. Например, в качестве действующих продолжают числиться минские магазины на ул. Кнорина, ул. Бровки, пр. Независимости, ул. Богдановича, а также в Бресте и Гомеле. По данным Office Life, фактически они уже переходят к другим розничным сетям.

Если у вас есть новости, которые касаются торговли — как крупных игроков рынка, так и более мелких или ИП, то пишите нам на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой в теме письма «Что нового в торговле». Напишите нам, пожалуйста, если заметили непривычно высокие или низкие цены на товары или услуги, а также если обнаружили продолжительное отсутствие каких-либо товаров в торговле.