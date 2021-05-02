Закрытие «Гипермолла», новый формат от «Виталюр», приход Ozon. Новости торговли

Торговля сейчас переживает не самые лучшее время: розничный товарооборот продолжает снижаться, некоторые торговые сети вынуждены уйти с рынка. Ритейлу также грозит «выжигание каленым железом». Тем не менее российский маркетплейс Ozon обещает полноценно заработать на белорусском рынке, а «Виталюр» предлагает новый формат. «Гипермолл» тем временем закрылся.
FINANCE.TUT.BY запускает новую рубрику «Что нового в торговле», название которой говорит сама за себя — будем рассказывать про то, что произошло в ритейле за последнее время.
Коротко про тенденции и изменения
Чиновники продолжают проверять, какие ценники выставляет ритейл на социально значимые товары. К примеру, МАРТ провел внеплановую проверку одного из крупных интернет-магазинов и обнаружил более 30 случаев завышения цен на социально значимые товары. За нарушение были присуждены штрафы почти на 72 тысячи рублей. Завышение цен на социально-значимые товары также зафиксировал Комитет госконтроля во время мониторинга в Гродненской области. В результате магазины снизили цены на некоторые товары.
Торговля готовится с 5 мая убрать с полок всю продукцию торговой марки Nivea. С этого же числа ее запрещено ввозить в нашу страну. Распродать остатки косметики продавцы смогут позже, но только после того, как они будут промаркированы. Однако контрольные знаки, которые необходимо нанести на кремы, гели и прочее, платные.
Госстандарт тем временем продолжает запрещать продавать в белорусских магазинах некоторые товары. Пару недель назад туда попали растворимые кофейные напитки 3 в 1 торговых марок Jacobs и «Жокей». Чуть позже в него угодили крекеры Tuc со вкусами «копченые колбаски» и «сыр». Посмотрели, какие еще продукты попали в список запрещенного в этом году и что стало для этого причиной. Среди прочего в черный список попали рыба, консервы, соки, детское питание некоторых производителей.
МАРТ обновил классификацию торговых объектов по видам и типам. К примеру, для некоторых типов магазинов (бутики, комиссионные магазины, зоомагазины, мини-магазины (мини-маркеты) минимальный размер торговой площади снизили до 10 квадратных метров. Изменения заработают с 8 июля.
В Беларуси розничный товарооборот продолжает демонстрировать падение. И если по непродовольственным товарам снижение наблюдается с конца 2020 года, то теперь в минусе также и продовольственные. Проще говоря, падают розничные продажи, белорусы стали меньше покупать товаров. Это происходит на фоне сокращения средних зарплат и разогнавшейся годовой инфляции, которая превышает прогноз чиновников.
Тем временем индивидуальные предприниматели по-прежнему продолжают терять рынок. Такой вывод можно сделать из данных Белстата. При этом в нынешнем году, судя по статистике, у ИП заметно проседают продажи.
Российский маркетплейс Ozon полноценно заработает на белорусском рынке
В Беларуси официально заработает крупный российский маркетплейс Ozon. Компания зарегистрирует в Беларуси юрлицо и откроет офис. Также белорусские производители смогут продавать на Ozon свои товары для российских покупателей.
Как сообщили FINANCE.TUT.BY в Ozon, сейчас компания находится в процессе регистрации юридического лица.
Закрылся «Гипермолл». Что появится на месте пунктов выдачи заказов
Сервис «ГиперМолл» прекратил свою работу. «Вскоре на месте наших пунктов выдачи заказов будут открыты пункты выдачи заказов онлайн-гипермаркета «Е-доставка», — сообщается на сайте «Гипермолла».
Если вы вдруг пропустили, то с конца марта «Е-доставка» подняла сумму минимального заказа для бесплатной доставки — до 60 рублей. Сейчас это единая сумма для всех зон доставки. При этом для пенсионеров — 35 рублей.
Если сумма заказа ниже, то для заказов на дом доставка будет платной и составит для зон обслуживания А и Б в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте и Гродно — 4,99 рубля, а для других зон — 7,99 рубля. Доставка в пункты выдачи товаров бесплатная.
На Комаровке появились брестские огурцы, рынок завален рассадой, подешевела клубника
На минском Комаровском рынке уже предлагают огурцы из Брестской области, редис, черемшу и другую зелень, клубнику, правда, пока импортную. Также сейчас там можно закупиться рассадой цветов, помидоров, перцев, баклажанов, садовой земляники, саженцами плодовых деревьев и кустов. Мы побывали на главном столичном рынке и посмотрели, что и почем там стоит.
«Виталюр» запустил новый формат магазинов
В начале апреля мы писали, что компании «Виталюр» в этом году намерена протестировать формат «мягкий дискаунтер» — магазины с низкими ценами и небольшим ассортиментом. Как сообщалось, в начале мая под брендом «Виталюр. Эконом» после трансформации должны открыть три объекта сети, которые находятся в Минске: на Тарханова, 9, Логойский тракт, 30, Кижеватова, 72/1.
На днях «Виталюр» сообщил в своих аккаунтах в соцсетях, что 3 магазина переходят в новый формат эконом. Торговая сеть обещает скидки на овощи и фрукты до 40%, на свежемороженую рыбу — до 25%, на бакалею — до 35%, на чай и кофе — до 50%. Обещают социальную скидку в 7% каждый понедельник, а каждый день — 3% до 15.00.
Однако в магазинах в формате эконом скидка по карте лояльности не действует.
Торговый дом «На Немиге» возобновил работу
Торговый дом «На Немиге» временно закрывался с 28 апреля. С 1 мая он возобновил работу. Как сообщалось, после реорганизации он объединится с универмагом «Беларусь».
Интернет-магазин, как указано на сайте торгового дома, по техническим причинам не работает.
В «Центральный» придет «Евроторг»
Компания «Евроторг» разместила объявление о поиске работников на Независимости, 23. Это адрес универсама «Центральный», где недавно закрылся супермаркет ритейлера «Домашний». В «Евроторг» пока не комментируют открытие своего магазина в «Центральном».
Тем временем абсолютное большинство магазинов сети «Домашний» исключены из Торгового реестра, пока что остались только записи компаний «Торгразвитие» и «Семела», сообщает Office Life. Например, в качестве действующих продолжают числиться минские магазины на ул. Кнорина, ул. Бровки, пр. Независимости, ул. Богдановича, а также в Бресте и Гомеле. По данным Office Life, фактически они уже переходят к другим розничным сетям.
Если у вас есть новости, которые касаются торговли — как крупных игроков рынка, так и более мелких или ИП, то пишите нам на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой в теме письма «Что нового в торговле». Напишите нам, пожалуйста, если заметили непривычно высокие или низкие цены на товары или услуги, а также если обнаружили продолжительное отсутствие каких-либо товаров в торговле.