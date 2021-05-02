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Фактическая безработица превышает 207 тысяч человек. Это более чем в 20 раз выше официальной
Источник материала: Tut.by
Фактическая безработица в первом квартале была на уровне 4,2% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.
Для сравнения: в первом квартале 2020 года в численном выражении фактически безработными были 206,7 тысячи человек. В целом в 2020 году фактически безработными были, по данным Белстата, 206,2 тысячи человек.
В январе-марте этого года большинство безработных искали работу самостоятельно — через газеты, Интернет, рекомендации родственников и знакомых. Через службы занятости и общереспубликанский банк вакансий пытались трудоустроиться 17,1% безработных.
Среди безработных женщины составили 40,5%. Средний возраст безработных — 38,5 года.
«Конкурентоспособность безработных на рынке труда во многом зависит
При этом официальная безработица заметно ниже, чем фактическая. По
Больше всего безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости, было в Брестской области — 1,5 тысячи человек, а меньше всего — в Минске (около 900 человек). На начало апреля нанимателям, по данным Минтруда, требовались 74,3 тысячи работников.
На 2 мая в общереспубликанском банке вакансий значится 81,4 тысячи вакансий. Из которых 44 тысячи — с зарплатой до 600 рублей. При этом нужно учитывать, что в вакансии, как правило, сумма указана до выплаты налогов, то есть «грязными».
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В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.
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