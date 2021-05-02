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Фактическая безработица превышает 207 тысяч человек. Это более чем в 20 раз выше официальной

03.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фактическая безработица в первом квартале была на уровне 4,2% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.


Снимок носит иллюстративны характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Для сравнения: в первом квартале 2020 года в численном выражении фактически безработными были 206,7 тысячи человек. В целом в 2020 году фактически безработными были, по данным Белстата, 206,2 тысячи человек.

В январе-марте этого года большинство безработных искали работу самостоятельно — через газеты, Интернет, рекомендации родственников и знакомых. Через службы занятости и общереспубликанский банк вакансий пытались трудоустроиться 17,1% безработных.

Среди безработных женщины составили 40,5%. Средний возраст безработных — 38,5 года.

«Конкурентоспособность безработных на рынке труда во многом зависит
от уровня образования. В общей численности безработных доминировали лица
с профессионально-техническим и общим средним образованием (51,2%),
уровень безработицы в этих группах составил 4,3% и 6,8% соответственно, — сообщает Белстат. — В то же время наиболее низкий уровень безработицы отмечался среди населения, имеющего высшее образование (2,8%)».

При этом официальная безработица заметно ниже, чем фактическая. По данным Минтруда, на 1 апреля на учете в качестве безработных состояло 8,6 тысячи человек. То есть фактически безработных более чем в 20 раз больше, чем официальных. 

Больше всего безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости, было в Брестской области — 1,5 тысячи человек, а меньше всего — в Минске (около 900 человек). На начало апреля нанимателям, по данным Минтруда, требовались 74,3 тысячи работников.

На 2 мая в общереспубликанском банке вакансий значится 81,4 тысячи вакансий. Из которых 44 тысячи — с зарплатой до 600 рублей. При этом нужно учитывать, что в вакансии, как правило, сумма указана до выплаты налогов, то есть «грязными».

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Теги: Минск
 
 
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В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.
 
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