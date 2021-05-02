Костевич анонсировала смешанный режим работы и оплачиваемый выходной для диспансеризации

Источник материала: Tut.by

Среди основных новаций, которые планируется включить в Трудовой кодекс, — смешанный режим работы и оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее в Трудовом кодексе была закреплена возможность дистанционной работы.

— Мы как в воду смотрели. Когда пришла пандемия, это оказалось очень актуальным. Поработав только год с этой нормой, мы увидели, что есть потребность ее совершенствовать, — сказала Костевич.

Сейчас возник запрос на смешанную работу.

— К примеру, три дня [человек работает] в офисе и два дня — дистанционно. Либо полдня выполняет свои функции в офисе, а полдня — дистанционно. Соответствующие вопросы будут отрабатываться, — отметила министр.

В настоящее время также рассматривается возможность сокращения рабочего времени для многодетных. Предлагаются разные варианты: предоставить один свободный от работы день или сократить рабочий день на час.

Кроме того, сообщила Ирина Костевич, сейчас обсуждаем возможность включения такой нормы, по которой работнику предоставлялся бы один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации.

— Это обусловлено большой дифференциацией в продолжительности жизни мужчин и женщин. 10 лет — это очень большая разница в продолжительности жизни, — сказала Костевич.

Министр назвала «оптимистическим сроком» принятие этих изменений в Трудовой кодекс январь 2023 года.