Роман Головченко: «Нефть поставляется в соответствии с условиями контрактов»

Источник материала: Onliner

В эфире канала «Беларусь 1» вышло интервью с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, где он высказался о санкциях и поставках нефти. Слова чиновника передает БЕЛТА.

Головченко прокомментировал информацию, согласно которой санкции США якобы могли бы повлиять на поставки нефти из России:

— Подчеркну: в соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно.

Также, по словам Головченко, на прошедшем заседании Евразийского межправительственного совета страны проявили «определенный интерес» к идее применения Беларусью ответных санкций. При этом премьер-министр отметил, что эти санкции не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС: «Но моральное право на принятие таких мер неоспоримо с нашей стороны. Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании соответствующего указа президента, это не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС».