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Карпенков о «радикализировавшихся»: «Если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет»

03.05.2021 06:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В эфире телеканала СТВ вышло интервью с Николаем Карпенковым, заместителем министра внутренних дел. Ранее он возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).

Замминистра высказался о «радикализировавшихся лицах», заявив, что им не удастся реализовать свои планы:

— Хочется сказать тем лицам, которые еще тешат в себе какие-то надежды. Радикализировавшись, они что-либо своими агрессивными действиями смогут поменять у нас, в Республике Беларусь? Хочу сказать одно: никогда этого не получится. И народ это не поддерживает, и молодежь это не поддерживает. И все прекрасно увидели, к чему это может привести. Что это может привести к террористическим актам, крови, насилию, полному хаосу. К откатыванию нашей страны назад. Жить будем намного хуже, как живут в Украине.

Никто не поддерживает, а тем, кто радикализировался, я одно скажу: если вы что-либо попытаетесь сделать или предпринять не только своими действиями, мыслями и планами, мы вас всех обезвредим. Вы получите суровое наказание по закону. Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет.

 
 
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В эфире телеканала СТВ вышло интервью с Николаем Карпенковым, заместителем министра внутренних дел. Ранее он возглавлял Главное управление по борьбе с...
 
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