Александр Федута прислал письмо из тюрьмы

Задержанный по уголовному делу «о госперевороте» известный политтехнолог и литературовед Александр Федута прислал своей жене Марине Шибко первое письмо из тюремного заключения. Сейчас он находится в СИЗО КГБ в Минске.

По словам жены Федуты, она отправила ему уже три письма, однако ответ получила только сейчас и только один. Александр Федута написал ей, что в СИЗО пристально следят за его давлением (у литературоведа проблемы со здоровьем), кроме того, он получил передачу от жены, его водят на прогулки.

Супруга задержанного не стала раскрывать все подробности письма, отметив, что оно — очень личное, «о любви», однако рассказала что Александр Федута понял, что попал в западню спецслужб.

Напомним, 12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь . Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет , где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.