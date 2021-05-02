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Александр Федута прислал письмо из тюрьмы
Источник материала: БДГ
Задержанный по уголовному делу «о госперевороте» известный политтехнолог и литературовед Александр Федута прислал своей жене Марине Шибко первое письмо из тюремного заключения. Сейчас он находится в СИЗО КГБ в Минске.
По словам жены Федуты, она отправила ему уже три письма, однако ответ получила только сейчас и только один. Александр Федута
Супруга задержанного не стала раскрывать все подробности письма, отметив, что оно — очень личное, «о любви», однако рассказала что Александр Федута понял, что попал в западню спецслужб.
Напомним, 12 апреля стало известно, что Александр Федута
17 апреля ОНТ
Политолог Валерий Карбалевич
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Задержанный по уголовному делу «о госперевороте» известный политтехнолог и литературовед Александр Федута прислал своей жене Марине Шибко первое письмо из...
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