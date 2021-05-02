ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Федута прислал письмо из тюрьмы

03.05.2021 07:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Задержанный по уголовному делу «о госперевороте» известный политтехнолог и литературовед Александр Федута прислал своей жене Марине Шибко первое письмо из тюремного заключения. Сейчас он находится в СИЗО КГБ в Минске.

По словам жены Федуты, она отправила ему уже три письма, однако ответ получила только сейчас и только один. Александр Федута написал ей, что в СИЗО пристально следят за его давлением (у литературоведа проблемы со здоровьем), кроме того, он получил передачу от жены, его водят на прогулки.

Супруга задержанного не стала раскрывать все подробности письма, отметив, что оно — очень личное, «о любви», однако рассказала что Александр Федута понял, что попал в западню спецслужб.

Напомним, 12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный по уголовному делу «о госперевороте» известный политтехнолог и литературовед Александр Федута прислал своей жене Марине Шибко первое письмо из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вялікдзень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by