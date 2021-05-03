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Билли Айлиш впервые снялась в белье для глянцевого журнала и поразила Сеть

03.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Билли Айлиш впервые снялась в белье для глянцевого журнала и поразила Сеть

Американская певица Билли Айлиш впервые снялась для глянцевого журнала, и, похоже, её новый образ поразил поклонников. Съемка в нетрадиционном для исполнительницы образе прошла для британского Vogue.


Фото © Instagram / britishvogue

В рамках фотосессии исполнительница предстала в образе «классического старинного пинап» – в нижнем белье, а также с новой прической – белыми локонами. В довесок к этому певица впервые показала татуировку, которую Айлиш долгое время скрывала от поклонников – она, как оказалось, напоминает медузу.


Фото © Instagram / britishvogue
Фото © Instagram / britishvogue


Фото © Instagram / britishvogue

В интервью изданию певица рассказала о неприятии собственного тела в подростковом возрасте, которое обострилось после 13 лет, когда Айлиш из-за травмы оказалась вынуждена бросить занятия танцами. Именно тогда у неё появилась любовь к мешковатой одежде.

Фото, которые певица разместила в своем Instagram, вызвали бурную реакцию среди фанатов, шокировав многих. Сама фотосессия была приурочена к выходу новой песни Айлиш.

Фото: Vogue 

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Американская певица Билли Айлиш впервые снялась для глянцевого журнала, и, похоже, её новый образ поразил поклонников. Съемка в нетрадиционном для исполнительницы...
 
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