Билли Айлиш впервые снялась в белье для глянцевого журнала и поразила Сеть

Источник материала: ОНТ

Американская певица Билли Айлиш впервые снялась для глянцевого журнала, и, похоже, её новый образ поразил поклонников. Съемка в нетрадиционном для исполнительницы образе прошла для британского Vogue .



Фото © Instagram / britishvogue

В рамках фотосессии исполнительница предстала в образе «классического старинного пинап» – в нижнем белье, а также с новой прической – белыми локонами. В довесок к этому певица впервые показала татуировку, которую Айлиш долгое время скрывала от поклонников – она, как оказалось, напоминает медузу.



Фото © Instagram / britishvogue

Фото © Instagram / britishvogue



Фото © Instagram / britishvogue

В интервью изданию певица рассказала о неприятии собственного тела в подростковом возрасте, которое обострилось после 13 лет, когда Айлиш из-за травмы оказалась вынуждена бросить занятия танцами. Именно тогда у неё появилась любовь к мешковатой одежде.

Фото, которые певица разместила в своем Instagram, вызвали бурную реакцию среди фанатов, шокировав многих. Сама фотосессия была приурочена к выходу новой песни Айлиш.

Фото: Vogue

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram