Сколько нужно вложить труда, чтобы вырастить здоровый лес? «Достояние республики»

Источник материала: ОНТ

Прежде, чем что-то рубить, надо сначала вырастить. Обыватели не видят, какая на самом деле работа у лесников. Кто такой лесовод? Сколько нужно вложить труда, чтобы вырастить здоровый лес? Приносит ли человек вред лесам, как об этом говорят? Какая основная задача у Министерства лесного хозяйства Беларуси? Смотрите новый фильм из цикла «Достояние республики» – «"Книга леса": повесть в девяти главах».

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