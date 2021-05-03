Жить – не тужить! 6 самых дешевых стран в мире

Источник материала: ОНТ

А вы знали, что можно жить в красивом городе на берегу моря, при этом ваши расходы на жизнь будут ниже или сравнимы с вашими затратами в родном городе? Нижеприведенный список будет полезен каждому, кто планирует сменить место жительства, а также длительный бюджетный отпуск или просто хочет пожить в необычном месте за небольшие деньги.

Мы постарались найти лучшую бюджетную страну в каждом регионе мира – вам остается лишь выбрать!

1. Лаос

Бюджет: 250-500 долларов в месяц

Эта страна, располагающаяся в Юго-Восточной Азии, сразу подкупает бюджетного туриста своими ценами. Еще бы, ведь в Лаосе можно комфортно жить в пределах 250-500 долларов. Такие цены обусловлены тем, что Лаос – это единственная страна региона, которая не имеет собственного выхода к морю, что существенно отсекает широкий туристический поток, зато может порадовать живописной природой, приветливыми жителями, а также очень богатой историей. Если вы хотите недорого пожить в жаркой стране с тропическим климатом, но море для вас не принципиально, то стоит рассмотреть Лаос в качестве хорошего варианта.



Фото: burocratia.ru

2. Камбоджа

Бюджет: 500-700 долларов в месяц

Королевство Камбоджа, также располагающееся в Юго-Восточной Азии, омывается водами Сиамского залива и имеет множество пляжей. Раньше все наперебой рассказывали про Таиланд, где можно великолепно отдохнуть или пожить за копейки, почти ни в чем себе не отказывая, но, к сожалению, это уже давно не так. Камбоджа не сильно отличается от Таиланда в плане достопримечательностей, моря и атмосферы, но все еще не избалована массовым наплывом туристов и притоком больших денег. Это тропический рай с баунти-пляжами, живописными видами и многовековыми достопримечательностями.



Фото: tonkosti.ru

3. Перу

Бюджет: 400-800 долларов в месяц

Самое сложное – это добраться до Перу. Мало того, что страна располагается на другом конце света, так она еще и отделена от Южной Америки горной цепью, которая занимает 1/3 площади страны. Перу имеет очень богатую историю и культуру, красивейшие горы, а также омывается Тихим океаном – и все это за сравнительно небольшие деньги.

Стоит учитывать, что хоть цены в самой стране невысокие, стоимость авиабилетов туда крайне большая из-за отдаленности региона, поэтому лучше лететь туда на продолжительный срок.



Фото: journal.tinkoff.ru

4. Грузия

Бюджет: 400-700 долларов в месяц

Необязательно ехать на другой конец света, чтобы полностью сменить обстановку и жить в том месте, которое будет приносить удовольствие. Бывшая советская республика преобразилась в последние годы – страна безопасная, чистая, а главное бюджетная. Стоит также отметить, что каждый сможет найти здесь то, что его заинтересует. Для кого-то это будет вкуснейшая еда, для кого-то горы и живописные виды, а также берег Черного моря в летний сезон и очень гостеприимное местное население, с которым у вас не будет языкового барьера.



Фото: rusunion.com

5. Албания

Бюджет: 600-1000 долларов в месяц

В Европейском регионе довольно сложно найти бюджетную страну, и все поиски будут приводить сюда – в Албанию. Поначалу это будет вызывать легкую усмешку, ведь многим эта страна известна только по шуткам про «албанский язык», который был популярен в середине нулевых. На самом деле страна является настоящей жемчужиной Старого света, которая мало чем отличается от той же Хорватии и Черногории, но ощутимо дешевле.

В Албании вас ждут прекрасное лазурное море, узкие каменные улочки европейских старинных городов, а также вкуснейшая еда на каждом углу. Страна пока не избалована вниманием туристом, подобные цены в Европе уже мало где найдешь, конкуренцию ей может составить лишь Босния и Герцеговина.



Фото: tui.ru

6. Марокко

Бюджет: 450-850 долларов в месяц

В Африке найдется десяток стран бюджетнее Марокко, но ведь главная цель – это не максимальная экономия, а наибольшая отдача от потраченных на проживание денег. Страна является бывшей французской колонией, где французы оставили после себя отличную инфраструктуру, сказочные города, а также виноградники с обученным персоналом, поэтому любители французского вина будут приятно удивлены. Несмотря на то что страна мусульманская, порядки довольно либеральны, а на улицах безопасно.

Марокко обладает отличным сухим жарким климатом, который будет по нраву большинству туристов. Омывается страна водами Средиземного моря, а на западе – Атлантического океана.



Фото: surfway.ru

По материалам сайта miraxtravel.com

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