«Багратион»: подготовка и реализация одной из крупнейших военных операций в истории глазами очевидцев и историков

Источник материала: ОНТ

9 Мая – праздник «со слезами на глазах». Дата, которая должна стать поводом перенестись на 8 десятилетий назад, чтобы вспомнить (а кому-то и понять), как ценен мир, безопасность, согласие. Что перед ужасами войны меркнут любые другие заботы, проблемы, трудности. Сегодня вспомним одну из крупнейших военных операций в истории человечества. «Багратион» – после этого удара советских войск вермахт уже не смог оправиться. А Беларусь стала свободной.





Когда на юг Украины пришла война, Лидии Волковой было всего 16. Она успела окончить школу медсестер. А вот планы о поступлении в институт пришлось отложить. И уйти на фронт. Так Лидия попала в авто-хирургический отряд (сегодня что-то наподобие скорой помощи).

Сталинград, Курск. Затем Беларусь, Польша, Германия. Днями и ночами она спасала раненых на передовых. Спасалась и сама.

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны: «Бомба была, наверное, крупнокалиберная, все это разрушилось и завалило нас. И меня привалило. Я погибала совсем. Рядом какой-то мужчина стал через какой-то миг продвигаться из-под завалов, и оказалось, что моя рука на шинели. Умирающий за соломинку хватается, так и я за эту шинель ухватилась. Когда он начал двигаться, я ухватилась за шинель, и он меня выволок».

После восстановления снова в помощь нуждающимся. И так до самой Победы. Её Лидия Кондратьевна встретила вместе с боевыми подругами у Рейхстага – свидетель тому фотография, которая и спустя 76 лет покорно хранит историю ее военных лет. В архивах и июнь 1944 – знаковый для Беларуси.

1944 год в истории Великой Отечественной войны стал годом решающих побед. В этот период Красная армия провела 10 успешных стратегических операций. Они получили название «10 сталинских ударов». Пятым, самым масштабным стал белорусский. «После победы на Западе мы найдем решение и на Востоке», – эти слова вслед за Гитлером повторяли и его генералы. То, что советское командование готовит крупнейшее наступление в Беларуси, для немцев стало полной неожиданностью.

Подготовка операции тщательно скрывалась Красной армией. В период с апреля по июнь 1944 года на белорусском направлении был введен режим полного радиомолчания, подготовка маскировалась ложными перемещениями войск. До этого времени ни разу не проводилось такой массовой постройки фанерных танков, самолетов, ложных аэродромов. Командование вермахта было уверено: Красная армия стягивает силы на Украину, чтобы продолжить уже начатое наступление в сторону Карпат. Все было наоборот. Оттуда по ночам в Беларусь шла переброска сил и средств.

Алексей Литвин, заведующий Центром военной истории Института истории НАН Беларуси: «Советское руководство создавало впечатление, что будет наступление на Украине. Что в сторону Львова, Люблина и далее на территорию Польши. В сторону Германии будет идти. Немцы все-таки представляли, знали, что здесь. Информация поступала. Но, видя такое количество танков в том направлении, оно само за себя говорило».

О масштабе операции «Багратион» говорит состав советских войск: без малого два с половиной миллиона (силы 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронта, а также 1-го Прибалтийского) против полумиллионной немецкой группы армий «Центр». Худшее для вермахта соотношение было в орудиях, танках и самолетах. К началу операции истребителей было всего 60. Советское командование готовило удар по «белорусскому балкону». Для немцев он был своеобразным буфером между Польшей и Восточной Пруссией. Отсюда же можно было нанести удар по Москве.

Первый этап наступления включал в себя сразу несколько операций: был освобожден Витебск, Орша, Могилев. А вот операция «Бобруйский котел» и сегодня в памяти у Виктора Костко. В пятнадцать лет его приняли в 538-й партизанский отряд Кировской бригады. Ходил в разведку к железной дороге, где стоял фашистский гарнизон, всячески вредил оккупантам: залезал на столбы, перерезал линии передачи. 26 июня вместе с другими партизанами в составе Красной армии Виктор Федорович освобождал Бобруйск.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны: «Командующий знал, что немцы будут прорыв делать и надо было в это время оборону какую-то держать. Каждый должен был вырыть себе траншейку, окопчик. И вот он сам после ранения с палочкой ходил. Кто плохо вырыл, он этой палочкой: ты что, хочешь, чтоб тебе? Давай трудись. Так там камень. Лучше землю грызть, чем быть раненым».

29 июня город очистили от гитлеровцев. 9-я полевая армия Вермахта была полностью уничтожена – немцы потеряли более 70 тысяч солдат и офицеров. Дорога на Минск была свободна.

Курган Славы – сегодня один из основных военных мемориалов Беларуси. В 44-м году на этом месте в так называемый «Минский котел» попала 105-тысячная группировка немецких войск. 5 июля из «котла» была отправлена последняя радиограмма командованию группы армий «Центр»: «Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» На этот отчаянный крик ответа не последовало.

Затем начался второй этап операции «Багратион» – наступления Красной армии на вильнюсском, гродненском, брестском и шауляйском направлениях. Успех белорусской операции позволил нанести новые мощные удары по немецким войскам в Прибалтике, Польше и Восточной Пруссии.

Алексей Литвин, заведующий Центром военной истории Института истории НАН Беларуси: «Одна из причин поражения – это было то, что Гитлер отдал приказ без его приказа не отступать ни на шаг. Командующие были связаны, повторилась ситуация 1941 года для нашего руководства, которые оказались в белостокском мешке».

Результаты Красной армии были грандиозны, но западные союзники сомневались в их правдивости. Тогда 17 июля 1944 года в Москве состоялся марш пленных немцев. По улицам города строем провели 57 тысяч гитлеровцев во главе с их военачальниками. Белорусская наступательная операция продолжалась 68 суток. Разгром мощнейшей группировки вермахта стал возможным благодаря мужеству, стойкости и героизму сотен тысяч советских воинов и белорусских партизан.





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