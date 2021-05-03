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Комплекс Minsk World: для реализации амбициозного проекта крупнейший застройщик Беларуси увеличил закупки у предприятия «Минскжелезобетон»
Источник материала: ОНТ
Комплекс Minsk World становится заметным архитектурным звеном в облике столицы. Его возводят с опережением сроков. Помимо жилых зданий это еще и медицинские центры, детские сады, школы. И международный финансовый центр. Для реализации амбициозного проекта крупнейший застройщик страны увеличил закупки у отечественного производителя – предприятия «Минскжелезобетон».
Увеличение поставок наполовину – контракт, который влияет на работу обоих предприятий. На фундаментах предприятия «Минскжелезобетон» построены многие знаковые места в столице: Музей истории Великой Отечественной войны, Дворец Независимости, центральный вокзал, спортивные арены. За 45 лет с его участием возведены практически все здания в столице. В том числе изменивший образ города комплекс «Маяк Минска», материалы использованы при возведении бизнес-центра «БК-Капитал» на Октябрьской площади. Опыт, европейское качество. В основном продукция «Минскжелезобетон» идёт на стройки жилья и социальных объектов. Сейчас продукция предприятия идёт на постройку комплекса Minsk World, города в городе. Детали контракта обсудили на месте. Встречу назначили прямо в комплексе Minsk World.
Объемы поставок развивались по экспоненте. Строго вверх. Объяснение простое: объемы строительства у заказчика растут.
«Минскжелезобетон» поставляет застройщику самую разнообразную продукцию. Например, сборный железобетон – это перемычки и вентиляционные блоки, керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарную плитку.
Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома – и уже сданные, и еще строящиеся. Возводятся школы, детские сады, медицинские центры. Прокладываются широкие улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа идёт даже ночью.
На встрече определили и новые виды продукции: арматурные каркасы. Будут поставлять и инновационную тротуарную плитку. Она продумана так, что стыки между отдельными плитками будут незаметны, что особенно удобно для велосипедистов, скейтбордитов, катания на роликах. Велодорожки в Minsk World свяжут все кварталы комплекса и станут одной из фишек проекта. Такого больше нет нигде. Как и такого многофункционального комплекса, как Minsk World. А нынешние контракты – это надёжный фундамент современного строительства.
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Комплекс Minsk World: для реализации амбициозного проекта крупнейший застройщик Беларуси увеличил закупки у предприятия «Минскжелезобетон»
Комплекс Minsk World становится заметным архитектурным звеном в облике столицы. Его возводят с опережением сроков. Помимо жилых зданий это еще и медицинские центры,...
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