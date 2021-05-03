Комплекс Minsk World: для реализации амбициозного проекта крупнейший застройщик Беларуси увеличил закупки у предприятия «Минскжелезобетон»

Источник материала: ОНТ

Комплекс Minsk World становится заметным архитектурным звеном в облике столицы. Его возводят с опережением сроков. Помимо жилых зданий это еще и медицинские центры, детские сады, школы. И международный финансовый центр. Для реализации амбициозного проекта крупнейший застройщик страны увеличил закупки у отечественного производителя – предприятия «Минскжелезобетон».





Увеличение поставок наполовину – контракт, который влияет на работу обоих предприятий. На фундаментах предприятия «Минскжелезобетон» построены многие знаковые места в столице: Музей истории Великой Отечественной войны, Дворец Независимости, центральный вокзал, спортивные арены. За 45 лет с его участием возведены практически все здания в столице. В том числе изменивший образ города комплекс «Маяк Минска», материалы использованы при возведении бизнес-центра «БК-Капитал» на Октябрьской площади. Опыт, европейское качество. В основном продукция «Минскжелезобетон» идёт на стройки жилья и социальных объектов. Сейчас продукция предприятия идёт на постройку комплекса Minsk World, города в городе. Детали контракта обсудили на месте. Встречу назначили прямо в комплексе Minsk World.

Александр Эйсмонт, главный инженер предприятия «Минскжелезобетон»: «Мы начали сотрудничать с 2012 года. За это время наша компания проставила продукции в объеме 130 тыс. куб. метров».

Объемы поставок развивались по экспоненте. Строго вверх. Объяснение простое: объемы строительства у заказчика растут.

Александр Эйсмонт, главный инженер предприятия «Минскжелезобетон»: «За 2020 год "Минскжелезобетон" поставил Dana Holdings уже 38 тыс. куб. метров продукции. Для нашего предприятия – это около 9% всего объема реализации. Это большой стратегический партнер для нашего предприятия. Как на любой стройке существуют моменты зимнего бетонирования, которые немного уменьшают скорость строительства. И летнего – период, когда помимо стройки идет еще и благоустройство прилегающей территории. В летне-осенне-весенний период объем реализации немного увеличивается, но в целом, если убрать погоду, то он стабилен».

«Минскжелезобетон» поставляет застройщику самую разнообразную продукцию. Например, сборный железобетон – это перемычки и вентиляционные блоки, керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарную плитку.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Реализация инвестиционного проекта Minsk World отличается тем, что более 98% продукции мы используем отечественного производства. Десятки тысяч рабочих мест созданы в результате реализации этого инвестиционного проекта. Тысячи контрагентов ежедневно с нами работают».

Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома – и уже сданные, и еще строящиеся. Возводятся школы, детские сады, медицинские центры. Прокладываются широкие улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа идёт даже ночью.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Темпы строительства объектов Minsk World идет опережающими темпами. Согласна условиям Указа Президента мы должны завершить этот объект до конца 2027 года. Однако реализация проекта идет со значительными опережениями. И мы до 2024 года планируем завершить полностью реализацию всех объектов. Объемы потребления "Минскжелезобетон" за период нашего совместного сотрудничества составил более $13 млн. В 2021 году мы планируем приростать более чем на 50%».

На встрече определили и новые виды продукции: арматурные каркасы. Будут поставлять и инновационную тротуарную плитку. Она продумана так, что стыки между отдельными плитками будут незаметны, что особенно удобно для велосипедистов, скейтбордитов, катания на роликах. Велодорожки в Minsk World свяжут все кварталы комплекса и станут одной из фишек проекта. Такого больше нет нигде. Как и такого многофункционального комплекса, как Minsk World. А нынешние контракты – это надёжный фундамент современного строительства.

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