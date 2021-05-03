Что сделали с учеными Третьего рейха после войны?

Источник материала: ОНТ

Научные успехи ученых Третьего Рейха просто поражали весь мир. Многие американские бизнесмены мечтали объединиться с нацистской Германией, чтобы заполучить их разработки.

После сокрушительного разгрома Гитлера во Второй мировой войне руководители американской военной промышленности приложили максимум усилий, чтобы ввезти в страну самых передовых немецких ученых. Секретная операция, осуществившая это, была разработана в кратчайшие сроки.

Ниже приводится список самых видных ученых, которые позже внесли большой вклад в развитии передовых американских технологий.





Уолтер Шибер



Фото: doblest.club

Этот ученый имел большое влияние на военную промышленность Третьего Рейха. Он был лично награжден Гитлером, а также имел тесные связи с Гиммлером. После войны им заинтересовался генерал-майор химического корпуса армии США. И вместо трибунала Уолтер отправился работать над созданием химического оружия и нервно-паралитических газов для США. Итогом его работы стал опаснейший газ зарин – химическое оружие массового поражения, которое использовалось при вооружении США.

Хубертус Струхольд



Фото: ria.ru

Ученый был причастен к чудовищным нацистским экспериментам над людьми, которые он потом всю жизнь отрицал. После войны участвовал в разработках основ базовой космической медицины. Он внес посильный вклад в эту отрасль, а результатами его трудов по сей день пользуются на практике. Струхолдьд обладал обширными знаниями в области поведения человеческого тела в тяжелых условиях, а работа на США после войны позволила ему применить эти знания. Ассоциация космической медицины США долгое время присуждала премию, названную именем этого ученого, пока публично не появились доказательства причастности Хурбертуса к бесчеловечным экспериментам.

Герман Оберт



Фото: club.berkovich-zametki.com

Когда Герман представил гипотезу о том, что ракеты могут отлично работать в космическом вакууме, это вызвало лишь смех сообщества. Но на смелых идеях строятся великие открытия. И когда он разработал такую ракету вместе с Вернером фон Брауном, его теория была признана.

Позже, в США, Оберт приложил руку к созданию ракеты «Сатурн» и внес огромный вклад в мировую ракетно-строительную промышленность.

Также примечателен факт, согласно которому он считал, что космические полеты стали доступны человечеству благодаря людям с других галактик. Герман был убежденным сторонником того, что НЛО существуют. Но до сих пор непонятно, было это всего лишь предположением или он имел неопровержимые доказательства.

Вернер фон Браун



Фото: regnum.ru

Этот ученый Третьего Рейха был самым гениальным, признавался нацистами как лучший инженер и руководитель крупнейших проектов. Уже в 30 лет он управлял командой в 5200 человек и на пару с Германом разработал первую в мире баллистическую ракету дальнего действия, которая наделала очень много шума.

Оказавшись в США, он быстро открестился от своей прошлой деятельности. Браун постоянно заявлял, что был жертвой обстоятельств и не в силах ничего изменить в сложившейся ситуации.

Доктор Курт Блом



Фото: militaryarms.ru

По представлению нацистской Германии, Курт отвечал за медицинские исследования, в частности в области раковых заболеваний. Но на самом деле он занимался созданием биологического оружия, а также способов его применения. Тем не менее, после вмешательства американских военных он был оправдан во время Нюрнбергского процесса. Остаток своей жизни он прожил в Германии, где работал над различными тайными проектами правительства США. Эти проекты расширяли знания о биологических слабостях человека и смертоносных газах.

Дитер Грау



Фото: militaryarms.ru

Третий член группы фон Браун, которая создала баллистическую ракету дальнего действия.

После разгрома нацистов он также занимался в США проектами, связанными с ракетостроением. Здесь он смог применить свой опыт в построении жесткого рабочего процесса, а также обнаружении минимальных проблем на производстве.

Дитер Грау прожил до 101 года и всегда отмечал внимательность и заботу американских коллег.

Можно сделать вывод, что американский проект «Скрепка» помог многим ученым избежать наказания за свои действия взамен на технологии и «мозги».

По материалам сайта zen.yandex.ru

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