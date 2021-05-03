|
Что сделали с учеными Третьего рейха после войны?
Источник материала: ОНТ
Научные успехи ученых Третьего Рейха просто поражали весь мир. Многие американские бизнесмены мечтали объединиться с нацистской Германией, чтобы заполучить их разработки.
После сокрушительного разгрома Гитлера во Второй мировой войне руководители американской военной промышленности приложили максимум усилий, чтобы ввезти в страну самых передовых немецких ученых. Секретная операция, осуществившая это, была разработана в кратчайшие сроки.
Ниже приводится список самых видных ученых, которые позже внесли большой вклад в развитии передовых американских технологий.
Уолтер Шибер
Этот ученый имел большое влияние на военную промышленность Третьего Рейха. Он был лично награжден Гитлером, а также имел тесные связи с Гиммлером. После войны им заинтересовался генерал-майор химического корпуса армии США. И вместо трибунала Уолтер отправился работать над созданием химического оружия и нервно-паралитических газов для США. Итогом его работы стал опаснейший газ зарин – химическое оружие массового поражения, которое использовалось при вооружении США.
Хубертус Струхольд
Ученый был причастен к чудовищным нацистским экспериментам над людьми, которые он потом всю жизнь отрицал. После войны участвовал в разработках основ базовой космической медицины. Он внес посильный вклад в эту отрасль, а результатами его трудов по сей день пользуются на практике. Струхолдьд обладал обширными знаниями в области поведения человеческого тела в тяжелых условиях, а работа на США после войны позволила ему применить эти знания. Ассоциация космической медицины США долгое время присуждала премию, названную именем этого ученого, пока публично не появились доказательства причастности Хурбертуса к бесчеловечным экспериментам.
Герман Оберт
Когда Герман представил гипотезу о том, что ракеты могут отлично работать в космическом вакууме, это вызвало лишь смех сообщества. Но на смелых идеях строятся великие открытия. И когда он разработал такую ракету вместе с Вернером фон Брауном, его теория была признана.
Позже, в США, Оберт приложил руку к созданию ракеты «Сатурн» и внес огромный вклад в мировую ракетно-строительную промышленность.
Также примечателен факт, согласно которому он считал, что космические полеты стали доступны человечеству благодаря людям с других галактик. Герман был убежденным сторонником того, что НЛО существуют. Но до сих пор непонятно, было это всего лишь предположением или он имел неопровержимые доказательства.
Вернер фон Браун
Этот ученый Третьего Рейха был самым гениальным, признавался нацистами как лучший инженер и руководитель крупнейших проектов. Уже в 30 лет он управлял командой в 5200 человек и на пару с Германом разработал первую в мире баллистическую ракету дальнего действия, которая наделала очень много шума.
Оказавшись в США, он быстро открестился от своей прошлой деятельности. Браун постоянно заявлял, что был жертвой обстоятельств и не в силах ничего изменить в сложившейся ситуации.
Доктор Курт Блом
По представлению нацистской Германии, Курт отвечал за медицинские исследования, в частности в области раковых заболеваний. Но на самом деле он занимался созданием биологического оружия, а также способов его применения. Тем не менее, после вмешательства американских военных он был оправдан во время Нюрнбергского процесса. Остаток своей жизни он прожил в Германии, где работал над различными тайными проектами правительства США. Эти проекты расширяли знания о биологических слабостях человека и смертоносных газах.
Дитер Грау
Третий член группы фон Браун, которая создала баллистическую ракету дальнего действия.
После разгрома нацистов он также занимался в США проектами, связанными с ракетостроением. Здесь он смог применить свой опыт в построении жесткого рабочего процесса, а также обнаружении минимальных проблем на производстве.
Дитер Грау прожил до 101 года и всегда отмечал внимательность и заботу американских коллег.
Можно сделать вывод, что американский проект «Скрепка» помог многим ученым избежать наказания за свои действия взамен на технологии и «мозги».
По материалам сайта
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Научные успехи ученых Третьего Рейха просто поражали весь мир. Многие американские бизнесмены мечтали объединиться с нацистской Германией, чтобы заполучить их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)