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Как в Беларуси восстанавливают регионы, которые пострадали от аварии на ЧАЭС
Источник материала: ОНТ
26 апреля – в этот день 35 лет назад произошла самая масштабная техногенная катастрофа. Чернобыль. Его последствия наотмашь ударили по нашей стране.
Беларусь за 3,5 десятилетия потратила колоссальные усилия, чтобы помочь людям, чтобы вернуть к жизни земли. В деньгах – это миллиарды долларов. Но не стоит это рассматривать как бремя, скорее, это наш долг возродить пострадавшие регионы.
Брагин – настоящее и будущее белорусского городка.
Молодой преподаватель по вокалу Людмила Кривонос только справила новоселье. Сама из Калинковичей. Но сразу после колледжа решила уехать в Брагин – на родину деда. Здесь устроилась в музыкальную школу – и уже через год получила однокомнатную квартиру в новом доме.
Тот самый момент, когда говорят не только о восстановлении земель, но и о достойном развитии. Благодаря республиканским программам, в районе удалось создать все условия для развития социальной сферы. Построили дороги, детские площадки, стадионы, провели газ. Неслучайно и рождаемость в Брагине сегодня – одна из самых высоких в области. А ведь чтобы добиться всего этого и преодолеть последствия чернобыльской аварии, людям пришлось приложить немало усилий. Но они могут ещё больше – в этом убеждён Президент. По поручению Александра Лукашенко, подходы к реабилитации пострадавших земель пересмотрят. Изменения лягут в основу новой, завершающей программы по эффективному использованию этих территорий.
Не останется без внимания и сельское хозяйство, которое занимает значимое место в экономике районов. К примеру, в Брагине нет своей железной дороги и рассчитывать на появление крупных высокотехнологичных производств без удобной логистики не приходится. Но это пока. Зато есть земли, которые постепенно возвращают в сельхозоборот, и затем выращивают на них здоровую продукцию.
Как было в случае с этим участком земли. Сначала он долго пустовал, потом здесь построили современную молочно-товарную ферму на тысячу триста голов. Производят почти четыре тонны молока в сутки и 15 тонн мяса в месяц. Кто-то спросит: а как же радиация? За ней следят. Строгий радиационный контроль – не только в заповеднике, но и на всех пищевых предприятиях района.
Новая программа развития пострадавших территорий должна быть готова к сентябрю. Правительству предстоит кропотливая работа в тесной связке с учёными. Если будет принят документ по аналогии с юго-востоком Могилёвской области, а люди сплотятся и смогут вдохнуть жизнь в этот уголок, то и на юг Гомельщины придут инвестиции. Так что перезагрузке быть, а следом за ней придёт и деловая активность.
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26 апреля – в этот день 35 лет назад произошла самая масштабная техногенная катастрофа. Чернобыль. Его последствия наотмашь ударили по нашей стране. Беларусь за 3,5...
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