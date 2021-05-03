Как в Беларуси восстанавливают регионы, которые пострадали от аварии на ЧАЭС

Источник материала: ОНТ

26 апреля – в этот день 35 лет назад произошла самая масштабная техногенная катастрофа. Чернобыль. Его последствия наотмашь ударили по нашей стране.





Беларусь за 3,5 десятилетия потратила колоссальные усилия, чтобы помочь людям, чтобы вернуть к жизни земли. В деньгах – это миллиарды долларов. Но не стоит это рассматривать как бремя, скорее, это наш долг возродить пострадавшие регионы.

Брагин – настоящее и будущее белорусского городка.

Молодой преподаватель по вокалу Людмила Кривонос только справила новоселье. Сама из Калинковичей. Но сразу после колледжа решила уехать в Брагин – на родину деда. Здесь устроилась в музыкальную школу – и уже через год получила однокомнатную квартиру в новом доме.



Ежегодно в Брагине строят по два многоэтажных дома и выделяют в среднем по сорок квартир для молодых специалистов. Комфортные условия для жизни – это практически гарантия того, что они уже никуда не уедут. И по статистике, из 100 человек остаются 90. Неплохо для райцентра с небольшим населением.



К тому же за три с половиной десятилетия здесь выстроили многоуровневую систему медицинской помощи. Разработаны и внедряются новые методы диагностики и лечения. Сегодня каждый житель района проходит обязательный онкологический скрининг. Он помогает выявить онкологию на ранней стадии.

Тот самый момент, когда говорят не только о восстановлении земель, но и о достойном развитии. Благодаря республиканским программам, в районе удалось создать все условия для развития социальной сферы. Построили дороги, детские площадки, стадионы, провели газ. Неслучайно и рождаемость в Брагине сегодня – одна из самых высоких в области. А ведь чтобы добиться всего этого и преодолеть последствия чернобыльской аварии, людям пришлось приложить немало усилий. Но они могут ещё больше – в этом убеждён Президент. По поручению Александра Лукашенко, подходы к реабилитации пострадавших земель пересмотрят. Изменения лягут в основу новой, завершающей программы по эффективному использованию этих территорий.



Жильё в комфортном формате – пожалуй, то, с чего действительно можно начать. Чтобы больше никого не пришлось уговаривать оставаться на этих землях. Тем более, успешные примеры есть в том же Брагине. Официальное название нового микрорайона – индустриальные панельные дома коттеджного типа. Это бюджетный аналог популярных европейских кварталов. Собираются они буквально за три дня. С ремонтом. Сейчас сюда переезжают учителя и медики.



А уже вокруг таких населённых пунктов и его жителей можно легко планировать развитие различных направлений экономики. И не только в райцентре, но и за его пределами. Главное – выработать правильные шаги и точные решения, которые впоследствии позволят более эффективно использовать бывшие чернобыльские территории.



Одна из основных целей – вовлечь в оборот земли Полесского радиационно-экологического заповедника. Он охватывает три наиболее пострадавших района – Брагинский, Наровлянский и Хойникский, а четверть его территорий отведена под экспериментально-хозяйственную деятельность. Здесь уже научились получать безопасную продукцию, строят пасеки, разводят лошадей. Ставку делают и на деревопереработку. За ней – будущее.



Похожая работа (правда, не в таких масштабах) проводилась перед тем, как открыть заповедник для туристов. Результат оправдал ожидания. Уже в первый, экспериментальный год заповедные места посетили больше тысячи человек. Посмотреть на некогда «мёртвые» земли можно в составе организованных групп в сопровождении гида. То, что ещё пару лет назад казалось фантастикой, сегодня – официальная экскурсия.

Не останется без внимания и сельское хозяйство, которое занимает значимое место в экономике районов. К примеру, в Брагине нет своей железной дороги и рассчитывать на появление крупных высокотехнологичных производств без удобной логистики не приходится. Но это пока. Зато есть земли, которые постепенно возвращают в сельхозоборот, и затем выращивают на них здоровую продукцию.

Как было в случае с этим участком земли. Сначала он долго пустовал, потом здесь построили современную молочно-товарную ферму на тысячу триста голов. Производят почти четыре тонны молока в сутки и 15 тонн мяса в месяц. Кто-то спросит: а как же радиация? За ней следят. Строгий радиационный контроль – не только в заповеднике, но и на всех пищевых предприятиях района.

Новая программа развития пострадавших территорий должна быть готова к сентябрю. Правительству предстоит кропотливая работа в тесной связке с учёными. Если будет принят документ по аналогии с юго-востоком Могилёвской области, а люди сплотятся и смогут вдохнуть жизнь в этот уголок, то и на юг Гомельщины придут инвестиции. Так что перезагрузке быть, а следом за ней придёт и деловая активность.

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