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К 9 Мая телеканал ОНТ подготовил спецпроекты о Героях Советского Союза и оружии Победы

03.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

К 9 Мая телеканал ОНТ подготовил спецпроекты о Героях Советского Союза и оружии Победы

9 Мая – праздник «со слезами на глазах». Телеканал ОНТ готовится встретить этот день торжественно и достойно.


Для вас уже на следующей неделе мы подготовили множество материалов. «Наши Герои» – это серия документальных репортажей о Героях Советского Союза, которые сражались за освобождение Беларуси. Героями сюжетов стали украинец и литовец, поляк и русский, латыш и белорус. И тогда не было границ и деления по национальностям. Было лишь единственное жгучее стремление победить нацизм и освободить Европу от «коричневой чумы».

Также мы расскажем про оружие победы. Благодаря каким разработкам конструкторов армия приближала День Победы. И вспомним страницы белорусской истории – как шаг за шагом, город за городом освобождали нашу страну.

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9 Мая – праздник «со слезами на глазах». Телеканал ОНТ готовится встретить этот день торжественно и достойно. Для вас уже на следующей неделе мы подготовили...
 
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