Форум «Государство. Бизнес. Граждане»: как продвигается цифровизация и какие дивиденды она сулит Беларуси

Источник материала: ОНТ

Цифровая Беларусь, высокие технологии на службе общества и государства, создание электронного правительства – когда ждать и что это даст? Эти вопросы на неделе обсуждали эксперты на международном форуме в сфере телекоммуникаций. Именно здесь можно увидеть контуры страны будущего. И именно здесь предлагают пути по эффективной коммуникации между вершинами треугольника «государство – бизнес – граждане». Участие в этом событии приняли более 200 человек. И гораздо больше следили за форумом в онлайн-формате.





Центр Минска. Проспект Машерова. Никаких заторов на дороге! Казалось бы, при чем тут цифровизация?! Так вот это благодаря умным датчикам, вмонтированным в дорожное покрытие. В режиме реального времени они собирают информацию о транспортных потоках и фактически управляют светофорами. Этот проект в тестовом режиме доказал эффективность.

А еще уже никого не удивишь электронными табло на остановках общественного транспорта. Они подсказывают, сколько времени осталось до прибытия конкретного автобуса. Плюс помощники в мобильном, из пункта «А» выберут наиболее логичный маршрут в пункт «Б». Удобный бонус и оплата проезда с помощью банковской карты. И всё это уверенные шаги на пути к созданию умного города. Правда, Минск только в начале маршрута.

Светофоры, удобные приложения и возможность рассчитаться онлайн – всё это составляющие «умного города». Каждая продвинутая страна стремится к реализации этой идеи. Так что же такое «smart city»? Определений много, но главное – это город, максимально удобный для жизни, в помощь его жителям – новейшие технологии.

Эта компания первая запустила тестовые зоны 5G в Беларуси с максимальной для страны скоростью. Теперь здесь создают национальную смарт-платформу для концепции «умного города». Технология способна собирать данные с любых устройств – от мобильных телефонов до приборов учета воды или электроэнергии в квартирах. А значит, возможности ее практически безграничны. Главная задача – улучшить жизнь человека.

Олег Седельник, генеральный директор компании «Белорусские облачные технологии»: «Мы собираем данные по отоплению и смотрим, что один дом отличается от другого. Здесь потребляет гигакалорий больше, а тот меньше, начинаем искать причины почему. Т.е. задача платформы – собрать данные и выявлять закономерности».

И какой же комфорт без цифровизации самого элементарного, что необходимо человеку – системы здравоохранения.

Отсканировать документ – понятно. А тут копия клеток человека. Всего за шесть минут. На стеклах биоматериал пациентов. Сканер считывает и выдает цифровое изображение. Такую копию можно передать в любой конец планеты. Плюс изображения архивируются. В будущем, когда база станет достаточно большой, искусственный интеллект сравнительным анализом сможет и сам распознавать патологию. Пока же это пилотный проект программистов и врачей.

Александр Неровня, доцент кафедры патологической анатомии Белорусского государственного медицинского университета: «Можно будет по электронной почте скинуть ссылку на облачное хранение и получить заключение. Здесь существует очень много вопросов законодательных, юридических, так как это абсолютно новое поле, и только в новой редакции закона о здравоохранении такие возможности электронного здравоохранения там прописаны».

В зачет smart city новации в поликлиниках. Уходят в прошлое потрепанные медицинские карточки. Им на смену пришла цифровая история болезни, очереди стали электронными, рецепты тоже.

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси: «Мы хотим к 2023 году создать персонифицированную медицину, чтобы у каждого гражданина была своя электронная медицинская карта, свой личный кабинет на портале гражданина, с которой он сможет совершать не только административные услуги, которые оказываются в здравоохранении, но и получать некие данные. К примеру, выписку из медицинской документации».

Аутентификация будет через ID-карту пациента. А их каждый гражданин сможет получить уже в сентябре этого года.

И информацию о вас увидит специалист, к примеру, той же поликлиники. По сути, ID-карта станет пропуском к услугам. Хотя на ней, кроме фото, фамилии, имени и отчества, больше ничего не написано. Замужем или женаты, есть ли дети, сведения о регистрации – всё на вмонтированном чипе.

И это не единственные возможности ID-карты. Еще ее можно будет использовать фактически как банковскую карту.

Татьяна Рускевич, начальник главного управления платёжных систем и цифровых технологий Национального банка Беларуси: «К ней можно привязывать любые платежные сервисы, можно привязывать возможность проведения платежей в ЕРИП, использование карточных технологий, использование возможности электронных денег. Это удобный способ сказать банку, что я твой клиент, я хочу повести платеж».

Возможности этой карты можно перечислять бесконечно долго. Но самое главное – это ключ ко всем электронным услугам в стране. А эта сфера именно последние годы развивается максимально динамично. В мировом рейтинге готовности государств к электронному правительству наша страна входит в топ-40. А по уровню развития электронных услуг и сервисов – 32-я среди 200 стран.

После получения ID-карт сфера и вовсе сделает титанический шаг вперед. Потому важно подготовиться и наладить эффективную коммуникации между различными структурами и ведомствами в стране. Как построить электронное правительство и в кратчайшие сроки оцифровать возможное большинство услуг, а также построить «умный город». И чтобы всё это работало как единый организм. Вопросов много, ответы искали на международном форуме. Хотя и сделано уже немало. К примеру, на едином портале электронных услуг реализовано 195 сервисов. Все в цифре. И они не только для юридических лиц, но и физических.

Роман Градусов, директор Национального центра электронных услуг: «За последний год было оказано более шести миллионов услуг на едином портале электронных услуг. И за последние только три месяца уже мы прошли отметку два миллиона. Для сравнения, пять лет назад данное количество не превышало одного миллиона».

Логично, что растет волнение у людей. Ведь киберпреступность также не дремлет. А кому хочется, чтобы персональные данные стали достоянием общественности? Эксперты успокаивают, но рекомендуют всё же бдительность не терять.

Важно не забывать, решение задач в один клик – польза не только для человека, но и реального сектора. Посчитать с точностью до рубля дивиденды от цифровизации крайне сложно. Но эксперты приводят мировую статистику – это 2-3% от ВВП. А это хороший плюс для любой экономики.

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