Уличные протесты в первые майские выходные прошли в Европе: дубинки, слезоточивый газ, водомёты

Источник материала: ОНТ

В Европе первые майские выходные отметились уличными протестами, градус которых говорит о том, что весна 2021 года будет жаркой. О том, каким получился европейский «первомай».





Бум-2. Так жители Брюсселя назвали свою вторую встречу в парке, на которую стали зазывать друг друга сразу после первого разгона, который случился месяц назад. Тогда в соцсетях пустили шуточный клич – собираемся 1 апреля на вечеринку, несмотря на запреты. Шутку многие восприняли всерьёз, пришли в назначенное место и попали под полицейский каток. Первого мая хороший повод вернуться и громко ответить на запреты и насилие, решили они.

«Мы молодые люди, мы хотим свободы, мы не хотим в полицию, полиция не наш враг, наш враг – правительство».

Власти почти месяц боролись с призывами о новом сборе. Заблокировали интернет-страницы, объявили в розыск подстрекателей, пугали штрафами и арестами. Накануне сам премьер-министр Бельгии обратился с посланием – не надо нарушать правила, через неделю будут послабления, потерпите.

Однако несмотря на просьбы, предупреждения и даже угрозы со стороны бельгийских властей, в центральный парк Брюсселя пришли тысячи человек. И собрались они здесь явно не для отдыха.

Полиция тоже практически сразу дала понять – уговаривать разойтись и наблюдать за нарушением действующих карантиных мер они не будут. Все, кто не уйдёт после первого предупреждения с пути силовиков, окажутся вне закона. А дальше – кому как повезёт.

Многотысячную толпу полиция зачистила достаточно быстро, применив весь арсенал спецсредств – дубинки, слезоточивый газ, водомёты.

15 раненых, в больнице трое полицейских, 132 человека задержаны, пятеро по уголовным статьям, в розыск объявлены наиболее активные участники сопротивления. Сюрпризов не произошло. Власти не ослабляют хватку, общество продолжает противиться ограничениям.

В соседней Франции масштаб протестов оказался намного шире. Париж, Ницца, Нант, Марсель – десятки городов присоединись к традиционным первомайским шествиям, которые в этом году вылились в настоящие антиправительственные манифестации. И профсоюзы, и политическая оппозиция сходятся в одном – действия кабинета Макрона в целом подрывает доверие к власти. Малый бизнес разорён, безработица бьёт рекорды, запертые в городах и регионах люди стонут от отсутствия привычных свобод.

Требования, призывы и недовольство властями выливаются в уличную агрессию. Французские силовики отвечают газом и дубинками. Счёт задержанных идёт на десятки.

Самые массовые протестные движения в минувшем году сформировались в Германии. Каждые выходные противники карантинных мер пикетируют немецкие города, последовательно выступая за пересмотр политики локдаунов. Первое мая – хороший повод ещё раз громко об этом заявить.

Напряжение в немецком обществе также не спадает. Диктатура – самое популярное слово немецких антиправительственных лозунгов. Без столкновений не обходится. Жёсткие стычки фиксируют во многих крупных городах.

Применение полицейскими силы фиксируют на улицах Мадрида, сообщения о столкновениях поступают из Италии и Австрии. Брутальные задержания происходят в Турции, где из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки и введённого властями локдауна на улицы вышли тысячи местных жителей. 212 человек арестованы только в Стамбуле.

В это же время тысячи протестующих прошли маршем по центру Лондона. Главный лозунг британского протеста звучит как Kill the Bill, то есть убийство закона. Речь о несогласии с наделением силовиков правами, по которым они могут закрывать любые демонстрации по своему усмотрению. На удивление, в этот раз всё произошло достаточно мирно. Может, оттого что Британия уже не часть Европейского союза.

В ЕС же майские протесты обещают иметь массивное продолжение. На конец месяца активисты из большинства стран Европейского союза собираются приехать в столицу Евросоюза – на объединённый, интернациональный и самый большой митинг последних лет, который будет носить название «За свободу». Затушить локальные демонстрации водомётами у местной полиции пока получается, но время показывает, что в масштабах Европы протест разгорается всё ярче.

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