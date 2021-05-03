В Беларуси идут весенне-полевые работы. Зачем нужен контроль в сфере АПК и продовольственной безопасности?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси, несмотря на процессы разной степени накала – погодные, политические, общественные, идут (а много где и завершаются) весенне-полевые работы.





Как отметил Президент на совещании по ситуации в аграрной сфере, дисциплина, порядок и технологичная диктатура, которые укоренялись в АПК годам, в пандемию помогли решить важные проблемы – обеспечить население продовольствием, когда во многих регионах мира дефицит продуктов. Более того – позволили нашей экономике прирасти. Сельское хозяйство сработало в плюс.

В прошлом году люди по всему миру беспокоились о своём здоровье, а государства перестраивали системы здравоохранения. Но также стремительно, как распространялась пандемия, возрастала актуальность у такого понятия, как продовольственная безопасность. Страны ограничивали и запрещали экспорт продуктов питания, люди реагировали остро: закупаясь впрок.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемые диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли, профсоюзы, комитет Госконтроля, местная вертикаль власти – все они в Беларуси следят, чтобы цены если и росли, то обоснованно. Для продуктового набора первой необходимости максимальная планка две десятые процента в месяц. В списке мясо и полуфабрикаты из него, крупы, молочные продукты, рыба, масло, хлеб и сахар. Такое же ограничение действует на некоторые хозяйственные товары и лекарства – в перечне свыше сотни позиций. Такая диктатура вряд ли расстроит потребителей, правда? В целом, к бонусам подхода можно отнести и почти шесть миллиардов долларов, заработанных на продаже продовольствия за рубеж. Только вдумайтесь, на каждого белоруса в прошлом году пришлось свыше тонны урожая зерновых – нам ведь столько не нужно?! А вот в 116 странах (новый рекорд, кстати) белорусский каравай пришёлся ко столу.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Сейчас на первое место выходит задача продавать, и продавать больше, в большее количество стран. Мы как одни из основных производителей и поставщиков продовольствия в мире, как бы это громко ни было сказано, будем держаться за свое место под солнцем».

Однако думать, что в белорусском АПК не осталось проблем, преждевременно. Холодная зима обернулась потерей 3% озимых – это немного. Куда больше проблем она создала в животноводстве. В отдельных хозяйствах падёж скота затмевает любые достижения. При том, что выход из ситуации давно найден.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Председатели райисполкомов должны определиться. Если 2-3 хозяйства не могут с этим справиться, значит, молодняк должен быть вывезен из этих хозяйств и отправлен в те хозяйства, где смогут обеспечить уход за молодняком. Мужики, повторять больше не буду! Я думаю, Генеральный прокурор хорошо знает, что это зона ответственности прокуратуры. Мы об этом договорились ещё полтора года назад».

Президент предположит: неужели чем выше доверие, тем хуже результат? Это предстоит проверить. Номинант номер один – Витебская область. В регион, где на земледелии предлагали ставить крест, когда-то решили, наоборот, инвестировать.

Это сейчас команда «Стоп машины!» здесь никак не связана с нехваткой топлива, например. Останавливают работу техники только капризы погоды. Предприятие «Иванский-агро» первую посевную проводит под крылом крупного переработчика молока. Производитель платит за всё, в том числе за элитные семена, и вправе рассчитывать на хороший урожай, а работники – на зарплаты.

При верном расчёте – выгодно всем. Только считать нужно на местах. Государство предложило удочку, не улов.

Ещё пример: почти в каждом районе найдутся территории, где никто не живёт, при этом ничего не строят и не производят.

Деревня Остравские, Витебский район. Здесь производственный некогда комплекс покрылся даже не плесенью – деревьями. Этому на крыше бывшего цеха по переработке молока уже лет 10, подсчитывают местные жители (деревня всего в паре сотен метров). Времени на то, чтобы разобраться с такими постройками, – до конца года. Не так и много, учитывая масштаб. Возьмём тот же Иванский сельсовет в Чашниках. 18 деревень, на них полсотни заброшенных домов. Государству положено спросить, а если ответа нет – заброшенное, читай – бесхозное, продадут или сровняют с землей. И если иметь домик в деревне для вас мечта – не тяните с её воплощением.

То же касается и мелиорации. Оцените: треть сельхоз территорий в стране стали таковыми после осушения. Но тысячи гектаров и сейчас остаются не у дел. А могли бы. Впрочем, смочь всё же придётся – задачу Президент обозначил государственной важности. Но это о перспективах более далёких. Оперативная сводка о посевной. Апрель местами был похож на продолжение февраля, поэтому работы в полях сдвинулись почти на месяц. Только это не значит, что лето продлится дольше.

Вы замечали, как меняются виды, когда въезжаешь в Беларусь на машине из соседних стран? Поля ухоженные, посёлки досмотренные, дороги ровные. Исключения случаются, но они за счёт контраста только подтверждают: строгий контроль – это не так уж и плохо.

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