Лукашенко на Пасху: Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы подарить пришедшему за нами поколению мир и покой

Источник материала: ОНТ

Традиционно в день Пасхи Александр Лукашенко посещает храм, общается с прихожанами. В этом году призыв к созиданию от Главы государства прозвучал из Турова.





Один из древнейших городов Беларуси, некогда центр мощного княжества, Туров сегодня – гордость страны, и не только историческая. Да, город небольшой, но по-настоящему белорусский – аккуратный, ухоженный, как говорится, хозяйский. Кажется, в Пасху даже погода сделала всё, чтобы украсить Туров ярким солнцем.

Забегая вперёд, Александр Лукашенко сегодня, к приятному удивлению местных, признаётся в любви к этому городу. Возможно, именно по этой причине Глава государства в Пасху именно здесь. Да, любой храм – это место силы. Но нынешнее время, кажется, требует от каждого стремиться туда, где душе воистину спокойно.

Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских, выполненный в византийском стиле, кажется, всех желающих прихожан вместить сегодня не смог. Всё же приехали сюда и из соседних городов, и даже стран. Пасхальную свечу, по традиции, зажег и Президент.

И сегодня же Глава государства передал в дар храму особо дорогую для Турова воссозданную святыню – напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке.

И в благодарность Президенту от епархии и от всех прихожан – икона святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

И важно, что сегодня у приезжих журналистов была возможность ещё и прогуляться по красавцу-Турову. Вердикт простой, но важный: любимый город Президента заслуживает того, чтобы в нём хоть раз побывал каждый белорус.

Фото: БЕЛТА

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