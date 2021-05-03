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Митрополит Вениамин – о возвращении согласия в общество, традиционных ценностях и значении Пасхи для белорусов
Источник материала: ОНТ
Светлое пасхальное воскресенье символизирует, в том числе, возрождение и надежды на лучшее. Чем не повод нам, белорусам, отбросив всё фальшивое, третьесортное и наносное, понять, что лишь вместе мы сильны? А значит, стоит чуть больше постараться в поиске путей для сплочения. Что по этому поводу говорит церковь? На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на ОНТ ответил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Митрополит Вениамин – о возвращении согласия в общество, традиционных ценностях и значении Пасхи для белорусов
Светлое пасхальное воскресенье символизирует, в том числе, возрождение и надежды на лучшее. Чем не повод нам, белорусам, отбросив всё фальшивое, третьесортное и...
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