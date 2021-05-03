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Митрополит Вениамин – о возвращении согласия в общество, традиционных ценностях и значении Пасхи для белорусов

03.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митрополит Вениамин – о возвращении согласия в общество, традиционных ценностях и значении Пасхи для белорусов

Светлое пасхальное воскресенье символизирует, в том числе, возрождение и надежды на лучшее. Чем не повод нам, белорусам, отбросив всё фальшивое, третьесортное и наносное, понять, что лишь вместе мы сильны? А значит, стоит чуть больше постараться в поиске путей для сплочения. Что по этому поводу говорит церковь? На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на ОНТ ответил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Подробности смотрите в видеоинформации.


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Светлое пасхальное воскресенье символизирует, в том числе, возрождение и надежды на лучшее. Чем не повод нам, белорусам, отбросив всё фальшивое, третьесортное и...
 
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