Митрополит Вениамин – о возвращении согласия в общество, традиционных ценностях и значении Пасхи для белорусов

Источник материала: ОНТ

Светлое пасхальное воскресенье символизирует, в том числе, возрождение и надежды на лучшее. Чем не повод нам, белорусам, отбросив всё фальшивое, третьесортное и наносное, понять, что лишь вместе мы сильны? А значит, стоит чуть больше постараться в поиске путей для сплочения. Что по этому поводу говорит церковь? На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на ОНТ ответил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Подробности смотрите в видеоинформации.





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