«Убить Президента». Кто и зачем пытается исказить детали и факты из фильма ОНТ? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Информационные отголоски спецоперации «Тишина» ещё долго будут слышны в медиапространстве. Более того, они становятся все сильнее и громче. Как и попытки исказить детали и факты. Это любимая тема определенных ресурсов – игнорировать важное и очевидное, переворачивая всё с ног на голову.





Мы не случайно показали вам именно эти фрагменты фильма, в большинстве своем оппозиционные СМИ и Telegram-каналы их предпочитали не цитировать. Дошло до абсурда. Отдельные издания в своих выводах дошли до того, что саму спецоперацию назвали фейком и обвинили белорусские спецслужбы в том, что это они спровоцировали заговор. Для тех, кто прячется за ширмой иллюзий, рубрика – «Антифейк».

Они спокойно и даже немного отстраненно рассказывают, как собирались ликвидировать Президента и его семью, интернировать и, если не удастся добиться лояльности, уничтожить 30 должностных лиц высокого уровня. Как планировали захват важнейших объектов в столице. Прекрасно отдавая себе отчёт и тогда, и сейчас: это не мирные перемены, это – кровавый сценарий захвата власти.

Вы всё ещё верите в мантры о мирных протестах? В призывы обезоружить Президента и действующую власть дворовыми посиделками и уличными маршами с цветами? Это всего лишь ширма, за которой в Беларусь свозили совсем не мирный революционный арсенал.

Психологи выделяют пять стадий принятия неизбежных фактов: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. Большинство ещё недавних сторонников и сочувствующих беглым уже осознали, что их просто использовали или собирались использовать, как пушечное мясо. Но есть и другая категория, застрявшая на стадии отрицания. Но здесь речь не о невероятной наивности или глупости, а скорее о невероятном цинизме. Сразу после выхода в эфир проекта ОНТ «Убить Президента» практически ни один оппозиционный ресурс, цитируя фрагменты фильма, не упомянул о признаниях самих заговорщиков, а если и писали – вскользь, то исключительно в контексте «якобы». Дальше ещё интереснее. Сейчас они пытаются всячески сместить акценты – мол, захотеть – не значит жениться. Все эти разговоры о ликвидации Президента и государственном перевороте – не более чем посиделки дискуссионного клуба интеллектуалов.

Сергей Михеев, политолог (Россия): «Внутри переворотов всегда есть вот такие, вполне себе интеллигентного вида и способов занятия люди. Там нужны идеологи. Есть люди, которые на улицах, – уличное мясо, расходный материал, а есть те, кто выступают в качестве идеологов. У них вот получилось довольно неудачно, но могут попробовать еще раз».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Если бы это все-таки реализовалось, то мы здесь получили бы новую горячую точку, гражданскую войну очень сильную с гораздо более тяжелыми последствиями, чем это мы наблюдали на Украине. И однозначно пришли бы к власти не такие гуманитарии, а пришли радикальные объединения, вооруженные, националистически настроенные, с фашистскими идеалами. И как результат началась бы зачистка не только тех персоналий высших должностных лиц, которые фигурировали в списке, а началась бы зачистка всех неугодных».

Нашлись и те, кто всячески старается дискредитировать спецоперацию КГБ и перевести всё на юмор – смешные мемы и видеоролики, ироничные комментарии, в которых смешивают с грязью даже самих заговорщиков (для западных кураторов они – расходный и уже отработанный материал), лишь бы отвести внимание от главного. А именно – Беларусь как суверенную страну уже «приговорили к одемокрачиванию», какой ценой и кровью – не имеет значения.

Александр Павловский, военный эксперт: «Мы живем в большом геополитическом пространстве, где идет большая геополитическая борьба. Она выглядит в форме гибридных войн, в форме цветных революций, информационного противоборства. и все это сконцентрировано на нас. Наше государство является ключевым по некоторым моментам, и мы должны это понимать и чувствовать. И если, предположим, гипотетически это произошло, то одним из моментов является потеря суверенитета, государства в целом. И глубокое разобщение общества».

И сценарий ведь не оригинальный. Кем и где написан, очевидно по почерку. Да и сами участники провалившегося госпереворота в своих zoom-конференциях, а после и на допросах не скрывают геолокацию и статус своих покровителей.

У белорусского сценария госпереворота сразу несколько сюжетных линий: радикал Автухович, «манкурт» Макар, интеллектуалы Федута и Зенкович – казалось бы, такие разные, но это – звенья одной цепи. И каждому заокенские хозяева отвели свою роль и свою сферу ответственности. Время от времени им всё же доводилось пересекаться.

Десятки, сотни, а возможно, и миллионы тысяч долларов. Вы, правда, думаете, что заокеанские спонсоры отстёгивали такие суммы на благо Беларуси и белорусов? И сегодня, после того как всё больше деталей спецопераций КГБ становится достоянием общественности, уже не возникает вопросов и сомнений, кому на самом деле принадлежали деньги Тихановского, которые нашли за диваном.

Обещали «страну для жизни», не уточняя, правда, для чьей жизни. Кому достанутся трофеи революции? – ресурсы, ключевые посты и предприятия. Уж точно не тем, кто наивно повёлся на призывы гулять и долбить власть. Но для этого нужно убрать того, на ком эта власть держится. В этот раз – не вышло, но это не значит, что не попытаются снова.

Беларусь выстояла, а события прошлого и начала этого года – это как вирус. Его можно завезти в страну, но вакцина обязательно появится, как и коллективный иммунитет. И против западной псевдодемократии, и против информационных фейков, которыми всё еще пытаются накачивать белорусов. Не дайте себя инфицировать!

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