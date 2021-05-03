Один человек погиб, шестеро пострадали: неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в американском Новом Орлеане. Об этом со ссылкой на телеканал ABC сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в субботу около полуночи по местному времени (7:42 по Минску), когда сообщение о стрельбе поступило в полицию. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили пятерых пострадавших с огнестрельными ранениями. Все пятеро были доставлены в больницу, где один из них скончался. В последствии в больницу поступили еще двое раненых.

Причины стрельбы пока неизвестны, равно как не удалось установить и личность нападавшего. Полиция занимается сбором улик и сведений.

Фото: Freepik

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