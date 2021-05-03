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Головченко: санкции США не помешают поставкам нефти в Беларусь
Источник материала: Навiны
Нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов в штатном режиме, американские санкции на это не повлияют, заявил премьер-министр Роман Головченко.
«Санкции-то американские, но мы в Америке нефть не покупаем, — сказал Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». — В соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам либо юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации».
По словам премьер-министра, все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов.
«Все абсолютно штатно, спокойно», — подчеркнул глава правительства.
19 апреля США
Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю,
27 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что российские нефтяные компании
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Нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов в штатном режиме, американские санкции на это не повлияют, заявил премьер-министр Роман...
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