«Не трепать нервы и не мучить себя». Леонид Агутин признался, что жена давно должна была бросить его из-за измен

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52-летний Леонид Агутин дал интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?», где откровенно рассказал о своем отношении к изменам. Певец считает, что некоторые ошибки и проступки все же необходимо прощать: «Это для каждого человека самостоятельное решение. Если без человека не можешь, то имеет смысл договориться. По идее, моя жена давно должна была меня бросить и просто не трепать себе нервы, не мучить себя. Но я рад, что она этого не сделала», цитирует starhit.ru .

Напомним, в 2011 году Агутина застали целующимся с незнакомкой. Супруга певца Анжелика Варум не стала подавать на развод.

В интервью артист также признался, что несколько раз они с Варум были на грани развода: «После семи лет совместной жизни, я помню, в очередной раз застрял бухой, с катушек слетел. У жены накопилось, она поставила вопрос ребром, разобралась со мной. На протяжении жизни было, когда я напортачу, тогда мы не разговариваем дня два-три, но разбираемся с этим, потом все нормально. В основном я портачу, потому что шумнее».

Агутин благодарен жене за мудрость и понимание. Практически все свои стихи он посвятил Анжелике: «Сейчас у нас все обстоятельнее, нет ничего второстепенного, все важно. Комфорт — это крупная составляющая любви. В 20 лет еще идет борьба, все же разные люди. Я перестал бороться этапами, периодами. Через 15 лет совместной жизни все устаканилось. Я первое время включал старшего товарища. Мне казалось, что главный я, жена давала мне такую возможность и не обижала мои чувства. Потом я с удовольствием уступил ей свои позиции. Начал даже называть себя подкаблучником. А жена-начальник, у нее это есть, характер такой».

Леонид рассказал, что они с Анжеликой спят в разных комнатах, потому что каждому необходимо личное пространство: «Живем в разных номерах на гастролях. Дома у меня есть своя спальня, у жены — своя. У каждого своя зона, но я могу прийти в спальню жены на свидание, либо она ко мне, я могу спать с ней. Это хорошо сохраняет семью. Когда у нас была одна комната, жена ходила спать на диван, потому что мой температурный режим вынести тяжело. Я люблю, чтобы было холодно и темно, включаю перед сном книжку…».