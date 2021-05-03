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В понедельник Беларусь будет штормить
Источник материала: Навiны
Сегодня страна окажется в зоне «работы» южного циклона, смещающегося с территории Польши через Беларусь на Смоленскую область.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут дожди (на северо-западе с мокрым снегом).
Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Погода в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений
При порывистом ветре спасатели
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Сегодня страна окажется в зоне «работы» южного циклона, смещающегося с территории Польши через Беларусь на Смоленскую область.
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