Премьеры Польши и Литвы заявили о поддержке Беларуси в борьбе за демократию и свободу

О поддержке Беларуси в борьбе за демократию и свободу заявили премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецки на переговорах в Вильнюсе 2 мая.



Фото из микроблога премьера Польши

По словам Моравецкого, сотрудничество со странами Восточного партнерства важно как для поддержания стабильности, так и для роста благостостояния в Польше и Литве.

«Мы видим, что происходит в Беларуси и Украине. Мы очень подробно говорили с госпожой премьером на эти темы, поскольку это наши ближайшие соседи. Кроме того, этот регион особенно уязвим с точки зрения — к сожалению, об этом нужно четко сказать — российской империалистической политики. Поэтому мы поддерживаем Украину и Беларусь в их борьбе за демократию и свободу. Улучшение ситуации на востоке является индикатором нашего реализма, поэтому контекст НАТО и Европейского союза имеет здесь абсолютно первостепенное значение. Мы твердо стоим на защите принципов международного права, стабильности и целостности государств в этой части Европы и в мире в целом», — заявил польский премьер, которого цитирует его пресс-служба.

По словам Ингриды Шимоните, Литва, как и Польша, последовательно осуждает репрессии режима Лукашенко против мирного населения и польского национального меньшинства в Беларуси. Шимоните, по сообщению ее пресс-службы, отметила важность принципиального и четкого общего голоса двух стран в поддержке международным сообществом народа Беларуси. «Мы должны сохранять единство, потому что защищаем не только нашу собственную свободу и независимость, но и право наших соседей, которые платят высокую цену за свою борьбу, самим решать собственную судьбу», — подчеркнула глава литовского кабинета.

Помимо Восточного партнерства и региональной безопасности на переговорах в Вильнюсе обсуждалась ситуация вокруг Белорусской АЭС. Как заявила Шимоните, сейчас происходит «критический этап развития» станции, поэтому необходимо сосредоточить усилия на предотвращении попадания электроэнергии оттуда на рынок ЕС. Она поблагодарила Польшу за решительную поддержку в этом вопросе.

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