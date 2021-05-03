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«Зенит», разгромив «Локомотив» Лисаковича, в третий раз подряд стал чемпионом России

03.05.2021 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За два тура до завершении первенства России петербургский «Зенит» оформил чемпионство. Это произошло после их уверенной домашней победы над «Локомотивом».

«Зенит», разгромив «Локомотив» Лисаковича, в третий раз подряд стал чемпионом России

Накануне вечером «бело-сине-голубые» разгромили соперника — 6:1. Белорусский форвард «железнодорожников» Виталий Лисакович вышел на замену на 58-й минуте, когда москвичи уже «горели» — 1:5.

После 28 матчей у «Зенита» 61 очко, а у преследовавшего его «Локомотив» — 52. У имеющего в запасе матч «Спартака» — 50.

Отметим, что для петербуржцев это седьмое чемпионство (третье кряду).

 

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За два тура до завершении первенства России петербургский «Зенит» оформил чемпионство. Это произошло после их уверенной домашней победы над «Локомотивом».
 
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