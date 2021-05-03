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В Беларуси планируют предоставить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации

03.05.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси планируют предоставить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации и сократить рабочий день для многодетных родителей, сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сейчас обсуждаем возможность включения такой нормы, по которой работнику предоставлялся бы один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации, — сказала Костевич. Это обусловлено, по ее словам, большим разрывом в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в нашей стране.

Среди других прорабатываемых новшеств  расширение возможностей для многодетных родителей. Планируется предоставить им выбор — сократить рабочий день на один час, либо использовать дополнительный выходной в неделю.

Внести поправки в правительство планируется в сентябре, а в декабре они должны попасть в Палату представителей. Как сказала министр, вступить в силу они могут уже с января 2023 года.

Ситуации на рынке труда Костевич назвала стабильной. Общий уровень безработицы среди трудоспособных белорусов — 4%, есть отрасли, где прием превышает увольнение.

 
 
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Среди других прорабатываемых новшеств расширение возможностей для многодетных родителей. Планируется предоставить им выбор - сократить рабочий день на один час,...
 
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