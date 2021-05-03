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Беларусь прорабатывает вопрос строительства собственного терминала в российских портах
Источник материала: Партизан
Минск прорабатывает вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах и возможность расширения ассортимента поставляемых таким образом грузов, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
"Вопрос в том, чтобы это не несло ущерба экономике предприятий с точки зрения стоимости логистики. Поэтому мы в том числе очень предметно прорабатываем вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах. Сейчас эти вопросы предметно отрабатывает соответствующая рабочая группа", -
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Минск прорабатывает вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах и возможность расширения ассортимента поставляемых таким...
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