Беларусь прорабатывает вопрос строительства собственного терминала в российских портах

"Вопрос в том, чтобы это не несло ущерба экономике предприятий с точки зрения стоимости логистики. Поэтому мы в том числе очень предметно прорабатываем вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах. Сейчас эти вопросы предметно отрабатывает соответствующая рабочая группа", -премьера interfax.by