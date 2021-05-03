Спецслужбы Турции задержали одного из руководителей «Исламского государства»

Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, задержан выходец из Афганистана, известный как Басим. Во времена существования «халифата» Басим отвечал за военную подготовку бойцов региональных структур ИГ и был причастен к принятию решений о совершении терактов в Сирии и Ираке.





Операцию по задержанию проводили в одном из пригородов Стамбула сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT).



